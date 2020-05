Send til din ven. X Artiklen: Stadsbiblioteket genåbner nu på mandag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stadsbiblioteket genåbner nu på mandag

Fra på mandag kan du se frem til mere åndelig frihed, selv udvælge din bog direkte fra hylden. Nyde Stadsbibliotekets skønne arkitektur indefra og møde bibliotekets personale, som glæder sig

Ikke alt vil være, som det plejer i denne første fase af genåbningen af Stadsbiblioteket i Lyngby.

Det bliver et lidt anderledes og mere 'classic' biblioteksbesøg med fokus på udlån og aflevering af bøger som det primære. Bibliotekets personale arbejder nemlig målrettet og ifølge god coronaskik mod at skabe de mest optimale og trygge forhold for de kommende besøgende.

FAKTA Åbningstider for Stadsbiblioteket fra den 18. maj

Mandag til torsdag 8-20, fredag 8-18, lørdag og søndag 9-15

Fra mandag den 18. maj er lånetiden igen 4 uger.

Læs mere om hjemlån og gebyrer på lyngbybib.dk

Tilbud om advokatvagt, It-cafe, Biblioteket kommer, printere og brug af computer er også sat på pause. Derfor har man f.eks. justeret selve indretningen, sat et max for antal besøgende og valgt at vente med åbningen af Virum Bibliotek og Taarbæk Bibliotek.

Også den varme kaffe fra Stadscaféen har man fortsat at glæde sig til, og tilsvarende hele det sociale element, som i dag er en vigtig del af biblioteksoplevelsen. Spændende samtaler om bøger, at sidde sammen og læse dagens avis, eller andre hyggelige og længerevarende ophold er også sat på hold ind til videre.

"Godt er det, at man ved genåbningen igen kan gå på opdagelse efter bøger blandt hylderne - hvis bare man passer på med at holde afstanden til andre. Og så vil det altså igen være muligt at få hjælp fra bibliotekets personale, som står helt klar til at vejlede. Hjælpen vil måske være af mere kortvarig karakter end man er vant til. Den dybdegående litteraturvejledning, som studiegrupper og unge mennesker, der går til eksamen, plejer at gøre brug af, kan man indtil videre få pr. mail." siger Mia Flindt Clausen, Kommunikation og PR i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Skal man bruge længere tid til vejledningen fra en bibliotekar, kan man booke tid hos en bibliotekar på: info@ltk.dk eller på telefon 45973700 (hverdage kl. 10-16).