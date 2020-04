Der bliver i første omgang tale om en delvis genåbning, hvor man som borger kan bestille bøger og andre materialer hjemmefra og afhente dem på Stadsbiblioteket, når de er klar. Foto: Lars Schmidt

Stadsbiblioteket genåbner delvist fra på mandag - men med lukket dør

Fra 20. april kl. 12 kan man afhente reserverede materialer, men man kan stadig ikke komme ind på biblioteket

Selv om det under hele lukkeperioden har muligt at låne bøger og film på nettet, og selvom man har kunnet få hjælp fra bibliotekarer på telefonen eller pr. mail, så har mange borgere savnet muligheden for at låne rigtige bøger og andre materialer på biblioteket. Og til dem er der nu en god nyhed.

Man vil fra mandag den 20. april kl. 12.00 kunne hente sine reserverede bøger på Lyngby Stadsbibliotek.

"Utrolig mange borgere har løbende efterspurgt en mulighed for at få adgang til at låne bøger hos os under coronanedlukningen, og derfor er det skønt, at vi nu omsider kan imødekomme dette behov inden for de rammer, som er udstukket af myndighederne," siger kultur- og bibliotekschef Jeppe Bjørn.

Udleveringen af reserverede materialer vil ske gennem nødudgangen i Stadsbibliotekets vestfacade - dér, hvor man normalt afleverer sine bøger uden for åbningstiden. Man kan altså endnu ikke komme ind på Stadsbiblioteket, og parkeringskælderen vil også være lukket.

Bøgerne smitter ikke Der bliver i første omgang tale om en delvis genåbning, hvor man som borger kan bestille bøger og andre materialer hjemmefra og afhente dem på Stadsbiblioteket, når de er klar. Genåbningen overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at minimere risikoen for smitte. Det betyder, at alle afleverede bøger får en "karensperiode" på min. 48 timer før de genudlånes, og personalet bruger håndsprit, handsker og andre nødvendige værnemidler.

Reservationer af bøger og andre materialer kan ske på bibliotekets hjemmeside. Herefter vil reservationen blive fremfundet og klargjort til afhentning. Man får besked pr. mail eller SMS, når materialet er klar.

FAKTA Sådan fungerer det

Bestil materialer på bibliotekets hjemmeside



Du får besked på mail/sms, når materiale er klar

Vis dit reservationsnummer, når du afhenter

Afhentning via nødudgangen

Bibliotek og p-kælder er stadig lukket

En medarbejder finder materialet

Der er ingen fysisk kontakt

Hent materialer kl. 12-18 på hverdage/kl. 10-14 i weekenden

Du kan låne i seks uger Bestil materialer på bibliotekets hjemmeside Ved afhentning af materialer skal man fremvise sit reservationsnummer. En medarbejder fremfinder reservationen, som herefter bliver lagt på et bord i døråbningen, så der ikke er fysisk kontakt mellem personalet og lånerne.

Reserverede materialer kan afhentes på hverdage mellem kl. 12.00 - 18.00 og i weekenden mellem kl. 10.00 - 14.00.

Alle materialer udlånes indtil videre i seks uger. Man kan stadig aflevere materialer i bogindkastet.

I forbindelse med afhentningen af materialer vil der ikke være mulighed for biblioteksfaglig vejledning, boganbefalinger mv. Men det kan man stadig få fra pr. mail eller pr. telefon.

"Utrolig mange borgere har løbende efterspurgt en mulighed for at få adgang til at låne bøger på biblioteket under coronanedlukningen. Så jeg er rigtig glad for, at vi nu omsider kan imødekomme dette behov inden for de rammer, som er udstukket af myndighederne," siger formand for kultur- og fritidsudvalget Mette Schmidt Olsen (K)