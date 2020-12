Send til din ven. X Artiklen: Stadsbiblioteket er åbent for udlån: Læs hvordan du gør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stadsbiblioteket er åbent for udlån: Læs hvordan du gør

Reserverede materialer afhentes uden for Stadsbiblioteket. Bibliotekerne i Virum og Taarbæk er lukkede

Det Grønne Område - 16. december 2020 kl. 10:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Køen foran Stadsbiblioteket afspejler, hvor vigtigt det er for borgerne i Lyngby-Taarbæk kommunen at have en åbent bibliotek. Efter blot en dags nedlukning, er mange borgere så hungrende efter at få nyt læsestof, at de er gået ind på bibliotekets hjemmeside og har reserveret materiale, som efterfølgende kan afhentes. Udendørs. For man må ikke komme ind i selve bibliotekslokalet.

"Det fungerer på samme måde, som det gjorde, da vi var lukket ned i april, og vi er meget glade for, at vi i dag (fredag, red) har fået den endelige godkendelse, at det er i orden i den nuværende situation, at vi gør, som vi gør," siger bibliotekschef Jeppe Bjørn.

Materiale kan bestilles via lyngbybib.dk, og man er også velkommen til at kontakte biblioteket telefonisk for hjælp på tlf. 45973700 alle hverdage kl. 10-16.

De bestilte materialer vil være klar til afhentning, når man har modtaget en besked med afhentningsnumre. Husk at medbringe beskeden med afhentningsnumrene.

Afhentning kan ske på hverdag kl. 12-17 og i weekender kl. 10-14.

Der er fortsat lukket på helligdage, så tjek evt. de aktuelle åbningstider på lyngbybib.dk.

Døgnet rundt kan man aflevere sit materiale i brevsprækken på siden af Stadsbiblioteket. Man skal derfor stadig være opmærksom på sine afleveringsfrister.

Taarbæk Bibliotek og Virum Bibliotek er lukkedede, men biblioteket har opstillet et kasse hos Købmanden i Taarbæk, hvor man kan aflevere sine lån. Kassen tømmes en gang om dagen.

De nuværende regler for bibliotekerne gælder til og med den 3. januar 2021.