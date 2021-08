Stadig gang i svingdøren: Venstre mister sin folketingskandidat

"Jeg har de sidste fire år elsket hvert øjeblik af mit job som politiker i Regionen. Det har givet mig mulighed for at arbejde på hele sundhedsområdet og særligt kræftramte, som var årsagen til, at jeg gik ind i politik efter et hårdt forløb som pårørende. Jeg skylder desuden at tone rent flag. Jeg vil gerne repræsentere Venstrevælgerne lokalt og regionalt og er sikker på, at det er her, mine visioner og hårde arbejde skal ligge i fremtiden."