Se billedserie 1,5 mio. kroner koster det at gøre Lyngby Stadion klar til sæsonstarten 1. juli i år. Frem mod 2028 skal der postes yderligere 40-50 mio. kroner i stadion, hvis det skal beholde sin superligalicens. Foto: Lars Schmidt

Står til at miste superligalicensen til sommer: Lyngby Boldsklub presses af Ankestyrelse-sag

Superligaklubben lever i uvished. 1. juli, når den nye sæson starter, skal der være storskærme på Lyngby Stadion. Pris: 1,5 mio. kroner. Hvis ikke, får klubben ikke licens. Lyngby BK A/S har derfor bedt moderklubben om tilladelse til at spille i en anden kommune.

Det Grønne Område - 04. marts 2020

Det, at de kommunale politikere ikke havde modet til at træffe beslutningen om at sende Lyngby Stadion i udbud, men i stedet bad Ankestyrelsen efterprøve beslutningsgrundlaget, har nu gjort, at Lyngby Boldklub føler sig fanget i uvished.

Lige nu presses klubben af, at man frygter at miste sin superligalicens, fordi et kommende udbud er i et limbo. Til den kommende sæson, der starter 1. juli, skal alle superligastadions have storskærme. Ellers kan hjemmeholdet ikke få sin licens.

Det vil koste 1,5 mio. kroner at udstyre Lyngby Stadion med storskærme. Spørgsmålet er, om kommunen kan og vil det. For som det er nu, er det en udgift, som Lyngby-Taarbæk Kommune skal afholde.

Et udbud vil kunne skabe klarhed over, hvordan der på blot fire måneder kommer storskærme op på stadion. Men så længe, der ikke er klarhed over, om stadion må sættes i udbud, lige så længe fylder uvisheden om den nære fremtid i superligaen.

Derfor har Lyngby Boldklub A/S spurgt moderklubben, Lyngby Boldklub af 1921, om man kan fravige kravet i vedtægterne om, at klubbens førstehold skal spille her i kommunen.

Kravet om storskærme er blot det første af mange store krav til licens, som rammer klubberne frem til 2028. Her skal alle tribuner være fuldt overdækkede.

De næste år venter der massive investeringer, hvis Lyngby Stadion skal blive ved med at være et superligastadion. Helt op til 50 mio. kroner.

Så i mere end én forstand venter man i Lyngby Boldklub A/S på, om man er købt eller solgt.

Venter spændt "Vi venter selvfølgelig spændt på afgørelsen fra Ankestyrelsen, så stadionudbuddet kan komme videre. Uvisheden er nok det værste, og lige nu er vi allesammen lidt handlingslammede i forhold til at opgradere stadion, så vi overholder kravene til næste sæson," siger administrerende direktør i Lyngby Boldklub A/S, Andreas Byder, til Det Grønne Område:

"I og med at der måske kommer et udbud, så har kommunen ingen interesse i at opgradere forholdene på stadion, og derfor afventer vi alle sammen, hvad der skal ske."

"Der skal stå storskærme klar til næste sæson. Det er et helt ufravigeligt krav for at spille i superligaen - på linje med, at græsset skal slås og banen kridtes op. Vi håber på, at udbuddet kommer igennem, så vi kan få klarhed om, hvordan vi skal løse den opgave."

Spille i anden kommune Andreas Byder understreger, at man ikke har noget imod, at kommunen efterprøver sagen hos Ankestyrelsen. Men hvad skal der ske, hvis ikke Ankestyrelsen godkender et udbud?

"Vi har stor respekt for den proces, der er sat i gang, og vi har respekt for, at politikerne i Lyngby-Taarbæk Kommune vil være sikre, inden de træffer deres afgørelse. Vi kan ikke tillade os andet. Men vi savner en klar tilkendegivelse om, hvad der skal ske, hvis ikke Ankestyrelsen godkender kommunens indstilling," siger han:

"Vi risikerer at stå med et ikke-godkendt stadion om fire måneder, og så er gode råd dyre."

Blandt andet derfor har Lyngby Boldklub A/S, der driver superliga-holdet, spurgt moderklubben om lov til at undersøge alternative spillesteder og hvad der eventuelt måtte kræves i den henseende. Ifølge klubbens vedtægter skal Lyngby Boldklubs førstehold nemlig spille i kommunen, så det bliver nødvendigt med en vedtægtsændring eller en form for dispensation.

"Det er ikke en løsning nogen ønsker, og det er langt fra vores plan A. Men vi kan blive tvunget ud i en situation, som ingen ønsker, og derfor har vi bedt om, at moderklubben tager stilling til, hvad der skal ændres i vedtægterne. Det er udelukkende procedure og rettidig omhu i forhold til ikke at blive taget på sengen, skulle det ende helt derude. Det er der dog intet der tyder på, på nuværende tidspunkt," siger Andreas Byder.

Større stadionkrav Blandt de krav, der frem mod 2028 kommer til de danske superligastadions, er for Lyngby Stadions vedkommende et nyt tribunetag på den sydlige tribune, en ny endetribune med tag samt opgradering af tribunen mod øst. Det vil komme til at koste 50 mio. kroner, vurderer Andreas Byder:

"Hvis der kommer et udbud, vil det blive muligt at fremtidssikre stadion ud over 2028. Hvis ikke, vil politikerne være tvunget til at beslutte, om de er med på den lange bane eller ej. Den første mulighed kan komme til at koste 40-50 millioner kroner yderligere, måske endda mere. Vi har endnu til gode at høre en politiker sige højt, at det er en god løsning," siger Lyngby-direktøren:

"Omvendt vil man reelt fjerne grundlaget for superligafodbold i Lyngby, hvis ikke man forholder sig til licenskravene på den lange bane. Så det er et ubehageligt spørgsmål på alle måder. Derfor håber vi selvfølgelig på gode nyheder fra Ankestyrelsen, så stadion kan komme i udbud og en privat aktør kan løse opgaven uden kommunale midler," siger Andreas Byder og slutter:

"Jeg tror jeg taler både for kommunens og klubbens vegne når jeg siger, at vi håber på en snarlig afgørelse. Tiden løber, og ingen ønsker reelt at sætte politikerne i førnævnte dilemma."