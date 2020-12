Julehandelen går nu ind i sin sidste fase. Kommunen, politiet og handelslivet arbejder i disse dage tæt sammen for at skabe en så coronasikker julehandel som muligt. Foto: Lars Schmidt

Står sammen om en sikker jul: Sådan skal en forsvarlig julehandel sikres

Der er et tæt samarbejde mellem kommunen og politiet for at sikre en forsvarlig julehandel.

Det Grønne Område - 16. december 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Alle sejl er sat til, at julen i Lyngby-Taarbæk bliver så coronasikker som muligt.

Kommunen holder på kordinationsmøder dialogen i gang og følger op med handelslivet og politiet, og ordensmagten laver det, man kalder 'tryghedsskabende patruljer'. Målet med den fælles indsats er at hjælpe borgerne og handelslivet igennem julen.

"På alle kommunale områder arbejder vi i øjeblikket på at begrænse smitten. Plejecentre, skoler, institutioner, borgerservice og mange andre steder leverer fortsat kommunale ydelser, men på ændrede måder. Og det kommer nok til at vare et godt stykke tid endnu. I byen er julehandlen i gang, men heller ikke som den plejer," forklarer borgmester Sofia Osmani:

"Vi er i tæt dialog med handlen og politiet, og jeg er helt tryg ved de meldinger, vi får, og de tiltag, der er sat i værk, således at alle på en god og forsvarlig måde kan få julegaverne i hus i de lokale butikker. Ved fælles indsats fra alle - ikke kun politiet, kommunen og handlen - kan vi komme sikkert gennem denne tid. Det er derfor vigtigt, at vi alle følger retningslinjerne, så vi kan passe på os selv og hinanden."

Freddy Bech Jensen, linjechef og politiinspektør i Nordsjællands Politi, siger:

"Vi har siden foråret haft en god dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor vi i fællesskab holder øje med situationen vedrørende covid-19 og løbende drøfter udviklingen. Nordsjællands Politi vil være til stede med tryghedsskabende patruljer for at vejlede borgerne og sikre, at restriktionerne overholdes. Som en del af vores patruljering har vi særlig opmærksomhed rettet mod indkøbscentre, større forretninger og steder med pakkeudlevering, da der erfaringsmæssigt kan være mange mennesker samlet disse steder."

Handelslivet samarbejder med politiet, fortæller formanden for den lokale handelsforening, Michael Dupont:

"December er en travl måned med mange folk på gaderne og i butikkerne. Vi vil gerne have, at borgerne og kunderne kan færdes sikkert i byen. Derfor samarbejder vi med politiet og kommunen om at skabe de bedst mulige rammer i denne tid. Alle steder vil man møde sikre forretninger med alt fra guides til sprit og afstand, så det trods den svære tid kan lade sig gøre at færdes trygt i byen og butikkerne."

