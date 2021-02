Artiklen: Spritbilist snuppet med et gram MDMA

Spritbilist snuppet med et gram MDMA

Patruljevognens automatiske scanning af nummerplader afslørede fredag en formodet spritbilist på Lundtoftegårdsvej i Lyngby.

Da betjentene passerede bilen, kunne de se, at ejeren af bilen havde fået inddraget sit kørekort. Da den 39-årige mand fra København kort efter blev stoppet, viste det sig, at han formentlig var påvirket af alkohol. Han havde desuden et gram MDMA i bilen, oplyser Nordsjællands Politi.

Manden blev stoppet klokken 17.30 fredag eftermiddag.