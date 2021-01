Sportschef forlader Lyngby Tennis Klub

Efter fire år som sportschef i Lyngby Tennis Klub har Jacob Holst meddelt, at han forlader klubben for at tiltræde et job som juniorlandstræner i Dansk Tennis Forbund. Jacob Holst, der i 2016 kom til Lyngby fra Hvidovre Tennis Klub, fortsætter i Lyngby indendørssæsonen ud, således at klubben får tid til at finde en erstatning.