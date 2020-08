Spisevennerne dækker op igen: Men ved endnu ikke hvornår

Da sognegården i Lyngby holder lukket frem til efterårsferien, ved foreningen endnu ikke, hvornår man igen får mulighed for at spise sammen

Foreningen Spisevennerne, hvis formål er at bringe mennesker sammen over en bid mad, har ligget stille siden først i marts på grund af coronafaren.

Man ved dog, at man starter op igen, understreger foreningens formand Tommy Wedel over for Det Grønne Område.

Medbring gerne vin De frivillige serverer maden rettet an på fade og i skåle. Spisevennerne serverer også postevand til, men man er meget velkommen til at medbringe en flaske vin til fælles hygge.

"Det sociale samvær er det vigtigste. Det drejer sig om at danne netværk," fortæller formand for Spisevennerne Tommy Wedel i en pressemeddelelse.

"Det lykkes faktisk for flere at finde nye venner, og nogle er lige frem blevet kærester. Hvor er det pragtfuldt, at det aldrig er for sent," tilføjer Tommy Wedel.