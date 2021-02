Spirituel rejse mod oplysning

Den unge Siddhartha tager på en spirituel rejse mod oplysning. Med sin ven Govinda rejser han gennem oldtidens Indien i en filosofisk fortælling, der er fortalt så klart og ligetil, at man læser denne korte bog i et åndedræt.

Det er ganske enkelt Hermann Hesses østligt inspirerede vision for, hvordan et menneske går uden om et materialistisk verdenssyn og opnår fred med sit eget væsen - skrevet 30 år inden Beat-poeterne, og 40 år før George Harrison overhovedet havde hørt om en sitar.

Bare man blinker, er bogen læst, men oplevelsen af nye åndelige perspektiver og måder at være til i verden har et varigt, givende indtryk.

Og selv om sproget er ligetil, så ideerne og den filosofiske fortælling kan lov at stå frem, så har Hermann Hesse samtidig kælet for at de præcise, klare sætninger er en fryd for øret.