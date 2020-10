Spillestedet Templet søger nye lokaler

"Men vi er ikke åbent for offentlige arrangementer. Vi er et lille spillested med begrænset fysisk plads og efter en nøje gennemgang af de krav som Sundhedsstyrelsen stiller til afvikling af koncerter med hensyn til antal personer, ensretning, afstand, serveringsforhold osv., har vi vurderet, at det med de nuværende retningslinjer ikke er muligt at gennemføre koncerter i Templets lokaler," siger hun.

"Det har været bestyrelsens fremmeste mål, at vi skal kunne komme igennem det uden at gå under økonomisk. Men det betyder også, at alle udgifter holdes lavt," siger Cecilia Cresso, der fortæller, at Templet i kampen for at holde udgifterne på et absolut minimum har slukket samtlige køleskabe og skruet godt ned for varmen.