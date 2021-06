Se billedserie Et næsten tømt spildevandsbassin på Mølleåværket. Foto: Klaus Herner Kristensen

Send til din ven. X Artiklen: Spildevandsbassiner lukkes midlertidigt: Forsyningen vil undgå at sende urenset spildevand ud i Øresund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spildevandsbassiner lukkes midlertidigt: Forsyningen vil undgå at sende urenset spildevand ud i Øresund

I det næste halve år renoveres og opgraderes værket. To ud af seks rensebassiner vil løbende være ude af drift. Det er kun, hvis der under arbejdet opstår længerevarende kraftig regn, at man kan blive tvunget til at lede ikke fuldt renset vand ud i Øresund.

Det Grønne Område - 19. juni 2021 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det vakte et større ramaskrig, da HOFOR og Novafos helt planlagt ledte spildevand ud i Øresund. De kritiske røster var mange og højlydte.

Og nu risikerer Lyngby-Taarbæk Forsyning at komme i samme situation, hvor man skal i gang med renovere og opgradere Mølleåværket.

I det næste halve års tid vil to af værkets seks spildevandsbassiner på skift være sat ud af drift i cirka to måneder. Men det vil have begrænset betydning for driften af Mølleåværket, understreger Flemming Horn Nielsen, der er administrerende direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning:

"Vi kommer ikke til at lukke urenset spildevand ud i Øresund under arbejdet. Ved normalt sommervejr kan værket sagtens følge med, selv om to bassiner er ude af drift - og vi vil derfor rense vandet ganske som normalt. Det er kun, hvis der under arbejdet opstår længerevarende kraftig regn, at vi kan blive nødt til at lede vand ud i Øresund, der ikke er fuldt renset," forklarer han - og uddyber:

"Hvis det sker, er det i ret små mængder, og vandet vil primært bestå af regnvand, og værket vil under alle omstændigheder holde sig inden for de af myndighederne fastsatte grænseværdier. Derfor udgør dette projekt ikke nogen fare for livet og badevandet i Øresund."

Primært regnvand

I tilfælde af længerevarende kraftige regnskyl vil en eventuel udledning af ikke fuldt renset vand fra Mølleåværket primært bestå af regnvand, der allerede har gennemgået en række rensetrin, forklarer man hos Forsyningen.

I det tilfælde vil den samlede udledning fra Mølleåværket bestå af 85-99 % normalt udledt og renset spildevand, der er blandet med 1-15 % mekanisk renset spildevand.

Samlet set vil arbejdet ikke bevirke, at der udledes over de tilladte grænseværdier, skriver Forsyningen i en pressemeddelelse.

Direktør Flemming Horn Nielsen er dog godt klar over, at der er fokus på udledning til Øresund, og at nogle måske vil sætte spørgsmålstegn ved timingen og nødvendigheden af projektet:

"Efter HOFOR's og Novafos' planlagte udledning af mekanisk renset spildevand til Øresund sidste år har vi også oplevet et større fokus på området. Det er vi sådan set glade for, idet der med interessen også følger en større forståelse for, hvordan spildevandssystemet virker, og hvilke tiltag der er nødvendige for at løse problemerne," siger han og understreger:

"Dette projekt kan slet ikke sammenlignes HOFOR og Novafos' projekt, hvor man ville udlede mekanisk renset spildevand til Øresund i fem dage. I dette projekt er det kun, hvis der opstår større regnhændelser, at vi kommer til at udlede en mindre mængde spildevand uden fuld rensning. Så det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at udlede mere under ombygningen. Og med hensyn til timingen er det vigtigt, at ombygningen sker nu - netop for at reducere risikoen for aflastning."

Renere vand Resultatet af opgraderingen af Mølleåværket bliver ifølge Forsyningen bedre og mere effektiv rensning af spildevandet, en lavere el-regning og reduktion af CO2-udledningen.

"Vi har seks bassiner til den biologiske rensning. I fire af dem er det rotorer, der pisker luft ned i vandet. Det er en traditionel metode, der tager tid, og som er svær at styre præcist - og så bruger den tillige meget energi. I femte og sjette bassin benytter vi en nyere teknologi - såkaldt bundbeluftning - hvor vi tilfører små bobler af ilt i bunden af bassinet. Det er en langt mere effektiv metode til iltning, og derfor skifter vi nu til samme type teknologi i de andre bassiner," fortæller Alf Thomassen, der er fagspecialist i Lyngby-Taarbæk Forsyning:

"Den biologiske rensning er et af de sidste led i renseprocessen, og ved spidsbelastning er det her, værket har haft problemer med at følge med. Ved overbelastning har vi været nødt til at aflaste ved at sende delvist renset vand ud i Øresund. Med bundbeluftning øger vi hastigheden og effektiviteten i den biologiske rensning med op mod 15 procent, og dermed reducerer vi også flaskehalsproblemet. Så med dette projekt får vi bedre kontrol, renere vand og sparer energi", forklarer Alf Thomassen.

FAKTA Mølleåværket

Mølleåværket renser spildevand for knapt 150.000 personer i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner.

Hvert år renser Mølleåværket omkring 10 millioner kubikmeter spildevand. Mindre risiko Arbejdet begynder i juni.

Varmen på denne tid af året får bakterierne i renseprocesserne til at arbejde hurtigere, og derfor har anlægget øget kapacitet om sommeren.

Den lavere mængde nedbør i perioden betyder også, at anlægget modtager mindre mængder vand til rensning, og derfor er risikoen for aflastning i denne periode mindre.

Lyngby-Taarbæk Forsyning forklarer, at beregninger for projektet viser, at selv i den værst tænkelige situation vil den samlede ekstra udledning til Øresund være under 0,7 procent af Mølleåværkets normale årlige stofudledning.

Når projektet er færdigt, vil en eventuel ekstra udledning være udlignet på den allerførste måned i drift på grund af projektets forbedring af renseprocessen. Så projektet er en stor gevinst for vandmiljøet i Øresund.

"Med denne ombygning øger vi Mølleåværkets samlede kapacitet og nedsætter derfor kvælstofudledningen til Øresund. Vi reducerer CO2-udledningen med 80 tons om året, giver medarbejderne et bedre arbejdsmiljø og reducerer tillige driftsomkostningerne. Og med den lille risiko for ekstra aflastning i anlægsperioden er det et projekt, som vi både er stolte af, og som vi til fulde kan stå på mål for," siger Flemming Horn Nielsen.

Mølleåværkets data for udledning til Øresund er tilknyttet DHI's badevandsmodel, der løbende vurderer badevandskvaliteten. Hjemmesiden badevandet.dk viser badevandskvaliteten.