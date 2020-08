Spildevand oversvømmede kældre på Buddingevej

'Derfor har vores entreprenør opsat pumper, der leder spildevandet uden om den ødelagte brønd. De foreløbige undersøgelser tyder på, at området både blev ramt af kraftigt regnvejr og strømafbrydelse fredag aften. De store nedbørsmængder sætter kloaksystemet under pres og strømafbrydelsen bevirkede, at pumperne stoppede.