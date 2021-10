Se billedserie Foto: VITA KORSGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Spidskandidaten - Socialdmokratiet: Vi skal tale om klima, om natur og om kvalitet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spidskandidaten - Socialdmokratiet: Vi skal tale om klima, om natur og om kvalitet

Mød den socialdemokratiske spidskandidat Simon Pihl Sørensen.

Det Grønne Område - 06. oktober 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Spørger man viceborgmester og spidskandidat for Socialdemokratiet, Simon Pihl Sørensen, så skal der ikke bygges mere i Lyngby i de næste ti år.

Kommunen skal være grøn og klimavenlig, og på børne- og ældreområdet skal der ikke kun tales om flere hænder, men også om kvalitet.

Det fortæller han i dette spidskandidat-interview til Det Grønne Område.

Det Grønne Område præsenterer i ugerne op til valget alle spidskandidaterne, som stilles og besvarer de samme 12 spørgsmålet om emner, der kan tænkes at blive temaer for valgkampen. God læselyst.

Klimaet -Hvilken betydning har klimaet og den grønne omstilling for den kommunale dagsorden?

"Det har en enorm betydning. Vi skal som kommune gå foran. Vi har en stor rolle i forhold til at få borgerne med på den grønne omstilling. Men den store driver i det her er staten og virksomhederne, hvor vi ofte får en udførende rolle.

Klimaet er vigtigt, fordi vi er ved at ødelægge den klode, vi bor på. Hvis vi ikke hver især og sammen gør noget, efterlader vi noget til vores børn, som vi ikke kan være bekendt. Det kan være uopretteligt. Derfor skal vi handle i de her år."

-Hvordan synes du, at Lyngby-Taarbæk Kommune og dens borgere skal bidrage til den grønne omstilling?

"Vi skal som kommune udrulle alle de store løsninger, der virkelig batter noget. Vi skal udrulle fjernvarme. Vi skal have ladestandere til elbiler. Alle de løsninger, som virkelig batter. Energirenovering, når det giver mening. Solfangere og solceller, når det giver mening.

Hver især skal vi som borgere gå foran i den måde, vi agerer på. Dermed også skubbe til markedet og udviklingen i det hele taget. Hvis man spiser lidt mindre kød, genbruger endnu mere, smider mindre væk.

Store økonomier som de amerikanske, kinesiske og tyske omstiller deres økonomier, fordi forbrugerne efterspørger det. Det kommer til at gå lynende hurtigt. Forhåbentlig.

Men jeg skal ikke gøre mig til dommer. Jeg spiser også selv kød, men ikke så meget som tidligere. I Netto kan man se, hvordan det plantebaserede vokser og vokser."

Ældre -Hvad er de største udfordringer på ældreområdet?

"Den største er lige i øjeblikket, at hvis vi ikke gør noget, så brænder det sammen. Det er ingens skyld. Men vi skal kunne tiltrække medarbejdere, give dem ordentlig uddannelse, og ledelsesmæssige udfordringer har vi også.

Ikke kun Lyngby-Taarbæk har en generel udfordring etisk på måden, vi ser hele området på. Vi har været dygtige til at lave en maskine, der har gjort, at samfundet har taget familiens opgave med de ældre på sig. Vi har plejeboliger og andet. Men når jeg bruger ordet 'maskine', er det udryk for, at vi ikke har fået sjælen, kærligheden og omsorgen med i tilstrækkeligt omfang.

Det er en kanon udfordring. Det nærmer sig et moralsk kollaps i hele landet. Vi er nødsaget til at være optaget af, hvordan vi behandler vores gamle. Jeg råbte vagt i gevær for syv år siden. Og nu står vi der."

-Hvad er dit bud på løsninger? "Vi skal tænke ud af boksen. På den korte bane skal vi lave løsninger sammen med personalet, der gør, at de får noget til gengæld for at tage vagter weekender og aftener. Vi skal investere i uddannelse og godt arbejdsmiljø.

I en kommune som vores - og også Gentofte og Rudersdal - har vi større problemer end andre, for hjemmehjælperne har ikke råd til at bo her. Derfor handler en af løsninger om at lave flere billige boliger. Derfor er jeg glad for, at vi også laver almene boliger på Firskovvej og på Akademivej. Vi skal have flere, for ellers havner vi en situation, hvor vi ikke kan varetage opgaverne.

Mange mennesker, der er kommet hertil fra Østeuropa og Thailand og andre steder, er en kæmpe ressource. Jeg støder i mit job i 3F på rigtig mange østeuropæere, som arbejder uden overenskomst og under kummerlige forhold. Vi skal gøre mere for at tiltrække dem. Det at kere sig om de ældre er de rigtig gode til.

Og så skal vi have talt det her område op."

Børnene -Daginstitutionsområdet har fået et løft. Er det nok, eller skal der flere hænder til at passe kommunens mindste?

"Det er godt med minimumsnormering. Flere hænder betyder noget. Men vi er også nødt til at tale kvalitet. For der er forskel på hænder. Det gælder i alle fag. Man skal derfor passe på og huske at tale kvalitet. Vi skal være en attraktiv arbejdsplads. Vi står i præcis den samme situation som på ældreområdet.

Det sværeste er ikke at beslutte minimumsnormeringer. Det sværeste er at få personalet. Det kan være en gratis omgang for politikerne at træffe den beslutning. Alene i København skal de bruge 1.000 pædagoger. Derfor skal vi skille os ud med uddannelse af medarbejdere, ledelsesudvikling og forskellige tilbud med forskellige tilgange til pædagogik. For vores forældre har også forskellige tilgange.

Jeg ser utrolig meget frem til at tale kvalitet og udvikling af daginstitutionerne. Det handler om at skabe trygge og ordentlige, udviklende rammer for de små børn."

-Der bliver flere og flere borgere i kommunen - og dermed flere skolebørn. Skolerne presses på pladsen de kommende år. Hvordan vil I forholde jer til det?

"Vi er nødsaget til at udbygge skolerne. Der er skoler, der står for. Vi måtte accelerere Engelsborgskolen og udvider Lundtofte Skole også, så vi er sikre på at have en skole dér, som folk vælger til.

Andre skoler skal have deres: Hummeltofteskolen og Virum Skole. De har kapacitetsudfordringer.

Men det er også vigtigt at tale om skolen igen. De har haft ro til at arbejde. Nu skal vi til at tale skole igen. Vi ligger rigtig flot på resultater, og det skal vi også. Men vi skal se på, hvordan vi får de sidste - dem, der ikke klarer sig så godt i skolen og efter skolen - med.

Vi har flere og flere børn med udfordringer. Vi skal blive endnu bedre til at give dem gode, faglige tilbud. Børn med autismeforstyrrelser og alle mulige andre diagnoser. Og så gælder det dem, der i dag er enkeltintegrerede i klasserne og ikke går i specialtilbud. Der er det vigtigt, at de får den hjælp, der kan gøre, at de kan fungere i en klasse.

Vi har skåret specialundervisningen for meget til de elever. Vi skal tilbyde mere til det enkelte barn.

Vi er simpelthen nødsaget til at indse, at vi ikke har store faglige udfordringer, men langt det største flertal har et stigende problem med angst og ensomhed og en konkurrencementalitet i det sociale liv. Det er hårdt at være teenager og barn i et område som vores med så stor en faglig og social præstationskultur. Mange har skolefobi og laver selvskade. Det må vi som lokalsamfund tage ekstremt alvorligt. Vi må stoppe op og lave en indsats i hele "landsbyen". Det her er ved at løbe løbsk.

Vi har sat naturvidenskaben på dagsordenen, men vi skal passe på, at vi ikke glemmer sprogene og de humanistiske fag. Det mærker de på gymnasierne. Det er fag, der højner den almene dannelse og gør os til verdensborgere."

Kulturen -Hvordan synes du, at kulturen har det i kommunen? Mangler der et større spille- og teatersted?

"Kulturen i Lyngby-Taarbæk har historisk haft det godt. Vi har altid været en kommune med lidt højt til loftet. Vi kan ikke leve uden kulturen. For en kommune som vores betyder det meget at gå i Det Kgl. Teater inde i København, men vi er nødsaget til at have et mere aktivt kulturliv lokalt i kommunen også.

Det bedste, der er sket, var, da Templet blev oprettet i 1992. Det er længe siden.

Der er en tendens til, at det ikke rigtigt gynger og rumler rigtigt. Jeg så gerne, at vi fik et sted til større arrangementer, hvor de unge kan spille musik, lave billedkunst - og gerne i et samlet hus. Hvorfor ikke omkring Gasværksvej?

Det er til at tude over, når man ved, at musikskolen har fostret så mange talenter, og vi så ikke har en musikskole. Det er blevet for pauvert. Det skal sprudle. De skal have bedre vilkår.

Der må gerne være mere kant og gang i butikken. For så får vi også rigtig mange talenter, og det har vi en god tradition for i Lyngby."

Byudviklingen -Der er bygget meget nyt og meget stort det seneste årti. Hvordan synes du, at kommunens byudvikling skal være de næste 10 år?

"Det handler om ikke at bygge. Den plan, vi lagde i 2013, var på baggrund af mange års stilstand. Vi har primært bygget på steder, hvor der lå noget i forvejen. Plantedirektoratet, politistationen. Og så har vi bygget på Traceet og på Kanalvej.

Det, at Microsoft og Novozymes er flyttet til byen, gør, at vi har råd til vores velfærd. Vi har fået større selskabsskatter ind.

De næste ti år skal handle om natur, det grønne og forbindelser. Det handler ikke om at bygge mere, men om at lave gode løsninger, der sikrer, at man synes, at det her er et dejligt at sted at bo. Vi skal ikke krabbe os ind på noget af det grønne.

Tager vi Lyngby Centrum er vi begunstiget af fremsynede politikere, der sagde, at vi skulle have et levende handelsliv med et storcenter, med Magasin, hovedgaden. Det har skabt enorm velfærd og rigdom i byen.

Vi skal ikke bygge mere, men gøre handelen og det, der foregår i Lyngby, til et spændende, levende sjovt sted at være og bo. Ellers taber vi kampen til internettet.

Vi skal have gode forbindelser, god kollektiv trafik, naturlegepladser. Der er ingen steder for børnene i centrum. Der må gerne stå en gademusikant på hjørnet, et klatretårn, flere spisesteder, mere der foregår ude i byrummet.

På den rigtige Assistens Kirkegård i København ser man et liv og en kirkegård, der stadig benyttes med respekt. Kan vi lave noget tilsvarende på vores Assistens Kirkegård, vil det være helt fantastisk.

Det er en brændende platform. Lyngby er en fantastisk handelsby, men selv i Lyngby kan man godt se, hvad der sker. Men det er et krisetegn, når almindelige butikker ikke har råd til at være på Lyngby Hovedgade. Det er frygteligt med de mange lukkede butikker.

Det, de har gjort i Magasin, kan jeg godt lide. De åbner boder, prøver det af, og så kommer der noget andet. Mere af det rundt om i byen.

Vi skal sikre os, at der bygges boliger, når der bygges på noget eksisterende.

Jeg håber, at dem, der ejer centret og området omkring Fog Torvet, siger, at vi skal lave noget mere spændende."

Velfærden -Hvad skal finansiere velfærden i kommunen: Skatter eller effektiviseringer?

"Det er både-og. Vi skal ikke bare sætte skatten op, fordi vi kan. Vi skal altid effektivisere og prøve at gøre det bedre. For mig er det ikke et mål i sig selv at sætte skatten op.

Men det handler også om at udvikle. Jeg glæder mig over, at vi har skabt så mange ungdomsboliger inden for de sidste fem-seks år. Det har jeg som formand for Byplanudvalget taget en masse tæsk for. Men det har været med til at finansiere vores velfærd - og giver vores unge tag over hovedet. For vi får gode penge refunderet fra den kommunale udligning.

Vi skal satse på, at gode, store virksomheder har det godt, for selskabsskatterne er i høj grad også med til at betale for velfærden."

Visionen -Hvad er din og dit partis vision for Lyngby-Taarbæk Kommune de næste 10 år?

"Vores vision er, at vi er en grøn og klimavenlig kommune, hvor vi har de bedste institutioner. Det er jo den primære kommunale opgave, når det drejer sig om daginstitutioner, ældre og kultur.

Vi lever i et smørhul. Hvis ikke vi har vilje til at levere det bedste af det bedste, er der ingen, der kan."

-Hvad er Lyngby-Taarbæks styrke, og hvordan synes du, at den skal bevares og eventuelt udbygges?

"Vi har tre indlysende styrker:

For det første bor vi så smukt og dejligt ved naturen. Det betyder, at folk gerne vil bo her. Det er noget, vi har værnet om. Det skal vi blive ved med.

Det næste er DTU. Det at have et teknisk universitet er en gave. Det skaber vækst og velstand. Vi har flere ingeniører end andre kommuner. De bor her, fordi de har studeret her.

Det sidste er, at vi er en god handelsby. Det er rigtig vigtigt.

Og måske som noget fjerde, så har vi de her vildt gode bydele, hvor der er et aktivt foreningsliv. Det er et kæmpe overskud, vi har her, og det skal vi værne om hver eneste dag."

-Hvad er det bedste ved Lyngby-Taarbæk?

"Det er, at det er min barndomskommune. Mit barndomsland. Jeg er elsker denne her kommune, og der, hvor man har sit hjerte, er det sted, man vil gøre alt for. Sådan har jeg det med Lyngby-Taarbæk Kommune."