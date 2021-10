Spidskandidaten - SF: Vi skal være den grønneste kommune i hele landet

Se billedserie SF?s Sigurd Agersnap svarer på de samme 12 spørgsmål som de øvrige spidskandidater. Foto: Lars Schmidt

Spidskandidat -interview med SF's Sigurd Agersnap.

24. oktober 2021

Klimaet er så absolut en af de vigtigste dagsordener. Også lokalt. For hvis vi ikke gør noget - også lokalt - kigger vi ind i en katastrofe.

Det siger SF's spids- og borgmesterkandidat, Sigurd Agersnap, i dette spidskandidatinterview med Det Grønne Område.

Det Grønne Område præsenterer i ugerne frem til kommunalvalget alle spidskandidaterne, som stilles og besvarer de samme 12 spørgsmålet om emner, der kan tænkes at blive temaer for valgkampen.

De første fire runder har vi haft. I de foregående to uger har der været interviews med spidskandidaterne fra Socialdemokratiet, Radikale, Konservative og Nye Borgerlige.

Klimaet -Hvilken betydning har klimaet og den grønne omstilling for den kommunale dagsorden?

"Den grønne omstilling er absolut en af de vigtigste dagsordener - også kommunalt. Det er nok i virkeligheden den største udfordring, vi har som samfund fremadrettet: Hvordan passer vi bedre på vores klode? Problemet er globalt, men mange af løsningerne er lokale."

-Hvordan synes du, at Lyngby-Taarbæk Kommune og dens borgere skal bidrage til den grønne omstilling?

"Det skal vi på mange måder. Hvis vi gør alle de ting, der virker her og nu, flere elbiler og el-ladestandere, flere som tager cyklen, udrulning af fjernvarmen, og at vi energirenoverer vores bygninger, så kan vi blive en grøn foregangskommune med det mindste CO2-aftryk i landet. Det er et klart mål for mig.

Men det er også vigtigt, at vi er med til at udvikle nye grønne løsninger, og der har vi gode muligheder med DTU i vores baghave og nogle videnstunge og grønne virksomheder. Lad dem bruge kommunen som testfacilitet for nogle af fremtidens grønne løsninger. Vi har selvkørende busser på DTU, men hvorfor har vi ikke også intelligent vejbelysninger, der kun tænder, hvis der er nogen? Sådan nogle teknologier bør vi rulle ud i samarbejde med DTU.

Hvis vi ikke gør noget som verdenssamfund, kigger vi ind i en katastrofe. Det kan der ikke være tvivl om. Vi skal gå forrest, for der er nogen, der er nødt til at være de første, og alle har et ansvar. Vi er nogle af dem i verden, der forurener mest, så vi har et stort ansvar."

Ældreområdet -Hvad er de største udfordringer på ældreområdet?

"Den største udfordring er at få tiltrukket personale. Det betyder lige nu, at vi har en hjemmepleje, hvor der mangler at blive besat omkring 50 stillinger. Det går voldsomt ud over kvaliteten for de ældre.

Der er ting, vi skal kunne løse, men som vi ikke løser. Der har været eksempler på borgere, der ikke er hentet fra genoptræning, nogen der ikke har fået væske eller kontrol med den væske de har fået, at de får aftensmad og medicin for tæt på hinanden. Det er dybt, dybt alvorlige fejl.

Og så er der mindre alvorlige fejl, som heller ikke er godt nok: Folk, der ikke får rengøring eller hjælp til tøjvask."

-Hvad er dit bud på løsninger? "Det er altid sværere at pege på løsninger end på problemer. Men løsningerne på ældreområdet handler om mere fast personale og færre vikarer. Nogle af de vikarer, vi har i dag, skal vi prøve at tiltrække i faste stillinger.

Måden at gøre det mere attraktivt at være fastansat er, at tilbyde arbejde i faste, selvkørende teams, hvor man får et samarbejde op på tværs af medarbejderne. Og hvor man også får mere faste ruter, så man har en relation til den ældre - og så det ikke er nye ruter hver dag og nye ældre, som man skal hjem hos.

Men det handler også om flere hænder. Når medarbejder forlader ældreplejen her i kommunen, har de for travlt og føler ikke, at de er tilstrækkelige, når de møder ældre, fordi de er nødt til at haste videre til den næste. Det kræver flere kollegaer og lidt mere tid i hverdagen."

Daginstitutioner -Daginstitutionsområdet har fået et løft. Er det nok, eller skal der flere hænder til at passe kommunens mindste?

"Regnefejlen giver løftet til næste år. Jeg tror, at der skal flere hænder til at passe de mindste. Det vil løfte kvaliteten, men det er også nødvendigt for, at vi lever op til lovgivningen om minimumsnormeringer. Det er en bunden opgave med flere pædagoger hos børnene for at løfte kvaliteten.

Og så skal vi kigge på de fysiske rammer omkring børnene. Jeg forstår godt, at mange forældre får et chok, når de forlader deres villa med to fine biler ude foran og kører ned til institutionen, som måske er en gammel barak eller en næsten faldefærdig villa. Det er svært at bedrive pædagogik, når bygningerne ikke holder til det.

Der skal bygges nyt og vedligeholdes bedre. Vi kan ikke have institutionerne, hvor børnene skal lege på gulvet, hvor der højst er ti grader varmt. Eller hvor vandrørene fryser til, så man står uden rindende vand en hel dag i en vuggestue. Det er ikke godt nok."

Skolerne -Der bliver flere og flere borgere i kommunen - og dermed flere skolebørn. Skolerne presses på pladsen de kommende år. Hvordan vil I forholde jer til det?

"Det er jo også et spørgsmål om at få gjort noget ved rammerne. Der skal laves et indskolingshus på Hummeltofteskolen. Det er de blevet lovet siden 2013.

Og så er der generelt mange af skolerne, hvor man har presset en ekstra klasse ind. Det kan man ikke blive ved med.

Der skal bygges nyt på de eksisterende skoler. Jeg har ikke planer om en helt ny skole."

Kulturen -Hvordan synes du, at kulturen har det i kommunen? Mangler der et større spille- og teatersted?

"Det gør der. Templet kan opfylde nogle behov, og jeg er selv ret glad for at komme der.

Men der mangler et sted i forbindelse med musikskolen og for at kunne trække teaterforestillinger til kommunen.

Vi har jo nogle ret store virksomheder, som er engagerede i lokalområdet. Nogle af dem har lavet pæne sale. Det er BMW og Microsoft, og Hempel har også fået noget ret flot. Aquaporin har det også. Som kommune kunne vi lave en aftale om at få lov til at låne det til koncerter eller forestillinger. Det kunne også være ude hos DTU."

Byudvikling -Der er bygget meget nyt og meget stort det seneste årti. Hvordan synes du, at kommunens byudvikling skal være de næste 10 år?

"Det vigtige er, at de byggerier, der kommer i kommunen, giver noget tilbage til området. Life er et godt eksempel. De kommer med et tilbud til vores skoleklasser, og de har lavet fitness-område, et amfiteater og en legeplads. Det kan man nok ikke få alle til, men det er det vi skal stræbe efter. Basecamp gør det jo også.

Så er der ting, der skal give tilbage på andre måder. Jeg ser gerne, at man bygger billige, almennyttige boliger. Det kan også give værdi. Det kan også være en løsning på problemet på ældreområdet. Man er nødt til at bygge, så dem, der arbejder med velfærden i kommunen, også kan bo her. Det er sosu'er, pædagoger og lærere."

Velfærden -Hvad skal finansiere velfærden i kommunen: Skatter eller effektiviseringer?

"Det skal være begge dele. Vi skal løbende effektivisere og gøre ting smartere. Det er et vedholdende arbejde.

Men vi har også en god sjat penge i kassen. 450 mio. kroner. Det er mere end, hvad vi bør have i en kommune af vores størrelse. Vi har et mål om 100 mio. kroner i kassen. De penge skal hurtigst muligt ud at arbejde - på vedligehold af institutioner og skoler, og det kan være på nogle af de nødvendige nybyggerier, der skal til, for at vi kan følge med det stigende børnetal.

I SF afviser vi ikke at hæve skatten. Vi er enige om at bruge pengene direkte i skolerne, ældreplejen, børnehaver og vuggestuer. Man skal stemme SF, hvis man er villige til at man måske skal betale lidt mere for, at det, vi kan tilbyde i velfærden, bliver lidt bedre."

Visionen -Hvad er din og dit partis vision for Lyngby-Taarbæk Kommune de næste 10 år?

"Vi skal være den grønneste kommune i landet. Vi kalder os jo 'det grønne område', og det forpligter i forhold til mere natur og mere vild natur, og så forpligter det i forhold til at tage et ansvar for klimaet.

Vi skal have en vision om at være en børnevenlig kommune, et sted, hvor alle børn får den nødvendige hjælp, og hvor det område prioriteres virkelig højt. Konkret er det gode normeringer i daginstitutionerne, flere tolærerordninger i skolerne og noget så simpelt som flere legepladser og mere i byrummet til, at børn kan lege og være en tur med forældrene i byen.

Vi vil også meget gerne gøre Lyngby Hovedgade til en gå- og cykelgade. Bilerne har kørt midt igennem byen, og nu skal de så rundt om i stedet."

Styrken -Hvad er Lyngby-Taarbæks styrke, og hvordan synes du, at den skal bevares og eventuelt udbygges?

"Vores styrke er, at vi ligger et helt fantastisk sted. Vi har flot natur, og vi er tæt på København. Samtidig har vi et universitet i absolut verdensklasse i baghaven, DTU. Det skal vi have endnu mere ud af.

Man skal kunne mærke på hele kommunen, at det her er en studie- og universitetsby, hvor kloge unge mennesker og forskere tænker helt nye tanker. Det skal man kunne mærke i folkeskolen, hvor DTU skal engageres. Det skal man kunne se i vores byrum med smarte, grønne løsninger, og man skal kunne mærke det på bylivet, at der er så mange unge mennesker, der kommer her. Det kræver nogle fysiske ting, hvor man knytter DTU tættere på byen.

Men det vigtigste er, at det kræver et bedre samarbejde med DTU. Der mangler i kommunalbestyrelsen nogle gange en respekt for, at DTU skal kunne udvikle sig, og at vi har et internationalt ansvar her i kommunen til at uddanne kloge hoveder.

På DTU's side af bordet kræver det et engagement i lokalområdet. Her tænker nogen måske, at DTU ligger i København, men det er vigtigt at indse, at DTU ligger i Lyngby-Taarbæk, og at de kan tilbyde rigtig meget mere til deres lokalområde."

Det bedste -Hvad er det bedste ved Lyngby-Taarbæk?

"Alle de engagerede ildsjæle i vores frivillige foreninger, fodboldklubber, håndboldklubber, spejdere, alle de steder, hvor frivillige får noget til at fungere, fordi de gerne vil give noget godt til deres lokalområde og gøre noget godt for nogle andre. Det har vi jo heldigvis sindssygt meget af i denne her kommune.

Man ville få et chok, hvis vi fra den ene dag til den anden vågnede op uden frivillige kræfter. Så ville rigtig meget ikke fungere. Det er nok i virkeligheden ikke altid, at vi hylder dem nok, de frivillige.

Der er også nogen, der lægger en meget større indsats, end de får løn for. Sådan nogle som Trafik Aage (Aage Korsgaard, red.) på Virum Skole, som får morgentrafikken til at fungere og gør det trygt for børn at cykle i skole, når han ikke i weekenderne er Virums bedste håndbolddommer. Og så er der sådan nogen som Michael og Lucille Jensen, der egenhændigt får B82 i Virum til at eksistere.

Man kan godt komme til at tro, at det vigtigste er det, vi laver på rådhuset, men der er nogle mennesker rundt omkring, der laver et meget større arbejde for at holde kommunen samlet