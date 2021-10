Se billedserie Spidskandidat Gitte Kjær-Westermann (Radikale) svarer på tolv politiske spørgsmål.

Spidskandidaten - Radikale: Fokus på klimaet, børnene og de ældre

Mød den radikale spidskandidat Gitte Kjær-West ermann og læs hendes bud på, hvad der gør Lyngby-Taarbæk til en endnu bedre kommune at bo, leve og arbejde i.

Det Grønne Område - 07. oktober 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Tre ting står højt på den radikale dagsorden til det kommende kommunalvalg: Klimaet, børnene og de ældre. Alle tre områder, som ifølge De Radikale skal løftes og forbedres i den kommende valgperiode.

Det fortæller partiets spidskandidat til valget, Gitte Kjær-Westermann, i dette spidskandidat-interview.

Det Grønne Område præsenterer i ugerne op til valget alle spidskandidaterne, som stilles og besvarer de samme 12 spørgsmålet om emner, der kan tænkes at blive temaer for valgkampen. God læselyst.

Klimaet -Hvilken betydning har klimaet og den grønne omstilling for den kommunale dagsorden?

"Det får større og større betydning. Vi køber varer for over én mia. om året. Hvis vi stiller krav til leverandørerne, kan vi få stor indflydelse på klimaaftrykket.

Vi når snart til et 'point of no return'. Det er bare en af de allervigtigste dagsordenener og skal tænkes ind i alle kommunens hjørner, i driften, i skoledagen, dagtilbuddene, hverdagen. Vi skal være endnu mere ambitiøse.

Vi forestiller os at have en klimaneutral kommune i 2030. Det skal tænkes ind. Det er vigtigt. Det er nødvendigt."

-Hvordan synes du, at Lyngby-Taarbæk Kommune og dens borgere skal bidrage til den grønne omstilling?

"Det skal tænkes ind i alt. Undervisning. Erhvervs- og byudvikling. Dagtilbud. Alle nyindkøb skal elektrificeres, nyindkøb af køretøjer. Vi kan optimere mulighederne delebilordninger. Tænke mere i vedvarende energi i vores bygninger. Vi kan skærpe kravene til leverandørerne.

Vi skal have flere ladestandere. Det er en landspolitisk dagsorden til det, for lige nu har vi ikke el-forsyning til det. Vi skal have udviklet el-infrastrukturen. Elbiler er ikke nok. Vi er nødt til at finde på andre ting. Blandt andet skal den kollektive transport udbygges på en klimavenlig måde.

Radikale Venstre har taget initiativ til bæredygtighedsstrategien. Den skal prioriteres og ambitionerne øges, så vi allerede i 2030 har en klimaneutral kommune."

Ældre -Hvad er de største udfordringer på ældreområdet?

"Vi har to store udfordringer: Rekruttering og fastholdelse og så helt akut aftenvagten og hjemmeplejen. Vi har fået en tilsynsrapport, som viser, at der er udfordringer. Noget af det handler om, at der måske ikke er så meget ledelsesstøtte i aftenvagten. Sådan forstår jeg problematikken. Jeg sidder ikke med det til dagligt. Men det er vi nødt til at se på."

-Hvad er dit bud på løsninger? "De peger selv på, at man kan have koordinatorer. Opgaverne er ikke koordineret godt nok. Så vil opgaver falde mellem to stole. Ting, man ikke tager sig af. Vi har ikke inkompetent personale. Det er en strukturel udfordring. Og vi skal kigge på aflastning af hjemmehjælperne.

Med hensyn til rekruttering og fastholder er der noget, der skal gøres landspolitisk og tværkommunalt. Vi skal være mere åbne over for udenlandsk arbejdskraft. Ikke kun dette område, men hotelbranchen og andre brancher skriger på arbejdskraft.

Vi har det her 4K-samarbejde (Lyngby, Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe, red.) på forskellige områder. Om vi lige arbejder med det her, ved jeg ikke. Rudersdal tilbyder lige nu pædagogerne mere i løn. Men vi skal arbejde sammen, så vi ikke har en uligevægt og skævfordeling, en indbyrdes konkurrence om at være bedst. Det kunne være en god idé at tage en snak i samarbejdet om, hvordan vi gør omkring rekruttering og fastholdelse.

Selv kan vi se på, om vi har for mange regler, for meget dokumentation, for lidt albuerum til den enkelte i forhold til at føle den kærlighed for faget, som de helst skal føle.

Byudviklingen og boligsituationen spiller også ind. Vi skal have boliger, som mennesker med disse jobs har råd til at bo i, så de ikke skal transportere sig langt for at arbejde hos os. Vi skal skabe mulighed for, at folk har råd til at bo her.

Og så skal vi se på arbejdsvilkårene og få bragt sygefraværet ned. Mennesker, der arbejder med omsorg, skal også have omsorg."

Børneområdet -Daginstitutionsområdet har fået et løft. Er det nok, eller skal der flere hænder til at passe kommunens mindste?

"Som de fleste nok ved, har vi netop fået afsløret et efterslæb på området på grund en regnefejl. Det skal naturligvis indhentes på den bedste og hurtigste måde. Krone for krone.

Generelt ser jeg gerne en opprioritering af børneområdet. Det har jeg arbejdet for i de fire år, jeg har siddet som formand for Børne- og Ungdomsudvalget. Træerne vokser ikke ind i himlen, for politik er også kompromisser, men der er i denne periode sat gang i rigtig meget, både renoveringer, større strukturforandringer og omstillingsprocesser. Det arbejde vil jeg fortsætte.

Det er supervigtigt, at vi har hænder nok til at tage sig af vores mindste. Vi har et samfund og en kommune, hvor begge forældre arbejder rigtig meget. Forældrene er nødt til at kunne have tillid til, at når de ikke selv er sammen med deres børn, fordi de er på arbejde, at så er der andre voksne, der kan sikre børnenes tryghed og udvikling.

Vi vil gerne arbejde for, at normeringerne bliver bedre endnu. Men der er mange faktorer, som spiller ind, der giver et løft: De fysiske rammer, uddannelsesniveau hos personale samt ledelse og kultur. Det er ikke nok bare med flere hænder."

-Der bliver flere og flere borgere i kommunen - og dermed flere skolebørn. Skolerne presses på pladsen de kommende år. Hvordan vil I forholde jer til det?

"Vi er nødt til at udvide kapaciteten på nogle af vores skoler. Der er ikke plads nok på nogle af skolerne og for meget plads på andre skoler. Især i trekanten mellem Hummeltofteskolen, Virum Skole og Kongevejens Skole er der meget pres på. Fuglsanggårdsskolen er med i det her også.

Vi må se på at udvide kapacitet og klasserummenes størrelser. De er for små. Vi flytter hele tiden rundt på skoledistrikterne.

Vi har flere gange overvejet at bygge en ny skole, men det er svært at finde en lokation til det. Hos Radikale vil vi gerne bygge en international skole, og den kan måske være med til at tage noget af presset."

Kulturen -Hvordan synes du, at kulturen har det i kommunen? Mangler der et større spille- og teatersted?

"Kulturen er underprioriteret. Vi trænger til at gøre noget for de mange, velfungerende ældre borgere, som gerne vil benytte sig af kulturtilbud.

Situationen med musikskolen skal løses. Min drøm er, at vi får bygget en ny musikskole midt i Lyngby. Måske på Gasværksvej. Gerne tænkt sammen med en koncertsal eller andet, hvor man kan spille musik. Et samarbejde med Bellevue Teatret kunne være fornuftigt i forhold til at finde plads til koncerter og teater."

Byudviklingen -Der er bygget meget nyt og meget stort det seneste årti. Hvordan synes du, at kommunens byudvikling skal være de næste 10 år?

"Vi har en grøn og en skøn kommune, og det skal vi bevare. Også når vi udvikler. Vi skal byudvikle. Det er der behov for hele tiden. Men vi skal gøre det visionært og give plads til forskellighed. Vi skal sørge for, at kommunen og bydelene hænger funktionelt og æstetisk sammen.

Den visionsproces, vi laver for Lyngby Midt, kunne jeg godt have ønsket, at vi havde lavet på samme måde for andre områder. Nogle af de ting, der er bygget, er jeg ikke stolt af. Politigrunden for eksempel. Det er vigtigt at planlægge, når man skal bygge langt ude i fremtiden. Det er lykkedes nogle gange. Andre gange ikke.

Derfor vil vi gerne have en stadsarkitekt eller et arkitekturråd, så vi har et overblik over byudviklingen i kommunen."

Velfærden -Hvad skal finansiere velfærden i kommunen: Skatter eller effektiviseringer?

"Sidste år lagde vi en skattestigning ind blandt andet for at håndtere udligningen. Jeg kæmpede for at tage mere på skatten, så vi kunne få et velfærdsløft. Det var der ikke flertal for.

Men det, man skal huske er, at skattestigninger ikke gratis. Dem sanktioneres vi for, og det er dyrt. Det første år betaler vi 75 procent af gevinsten, og først i år fire får vi hele gevinsten. Derfor går vi på nuværende tidspunkt ikke ind for skattestigninger. I stedet vil vi kæmpe for, at den stigning, vi har taget, skal bruges til et løft i velfærden. Vi ønsker ikke skattelettelser igen om lidt, når de nuværende sanktioner stoppes.

Stigningen skal bruges til et generelt velfærdsløft. Det er oplagt, at det bruges til et løft i dagtilbuddene, på børneområdet. Og så er der ting omkring klimaet, vi skal have prioriteret. Det er også velfærd og vigtigt for vores alles ve og vel i fremtiden. Det er en kerneopgave at gøre noget ved klimaet. Og selvfølgelig også ældreområdet samt dagtilbud, skoler, ældreomsorg og klima. Ikke på skattelettelser."

Visionen -Hvad er din og dit partis vision for Lyngby-Taarbæk Kommune de næste 10 år?

"Om 10 år har vi fået gennemført 10 ting, hvis det står til mig:

Vi er klimaneutrale og tænker bæredygtighed ud i alle kommunens hjørner.

Vi har fået bygget en række nye dagtilbud.

Vi har fået løftet normeringerne og arbejdet med kvaliteten, kulturen og ledelsen i de dagtilbud, der trænger til det.

Vi har fået kapacitetsudvidet og renoveret både på skoler, i dagtilbud og legepladser, og fundet gode veje til rekruttering, fastholdelse og nedbringelse af sygefravær på børne og ældreområdet.

Vi har givet større frihed til skoler, dagtilbud og i ældreomsorgen til at prøve nye veje, for eksempel profilbørnehaver eller læring efter corona, og friere valg mellem tilbud til ældre.

Vi har fået taget hånd om udfordringerne i hjemmeplejen og aftenvagten, og bygget et nyt plejecenter, samtænkt med andre af byens funktioner.

Vi har gennemført en visionsproces og fået lagt de videre planer for en udvikling af Lyngby Midt.

Vi har fundet en god løsning for musikskolen, gerne i midten af Lyngby og gerne tænkt sammen med andre kommunale og kulturelle institutioner.

Vi har en attraktiv midtby med cafémiljø, ophold, oplevelser, invitation til både handel og bevægelse.

Vores omstillingsprocesser på de specialiserede områder har givet resultater i form af mere kvalitet, bedre løsninger for udsatte børn og voksne, og bedre styring af økonomien."

Lyngbys styrke -Hvad er Lyngby-Taarbæks styrke, og hvordan synes du, at den skal bevares og eventuelt udbygges?

"En af vores styrker er, at vi er en af landets vigtigste uddannelses- og handelsbyer, samt centrum for mange højtkvalificerede arbejdspladser i nationalt og internationalt format. Det skal vi fastholde og udvikle. Det kræver nytænkning, sans for borgernes præferencer og adfærd, klimarigtige transportløsninger, og bevarelse af det, der er godt og kønt.

Vi har nogle af landets bedste skoler, og gode plejecentre og institutioner. Det skal vi bygge videre på. Vi skal have fokus på både hænder, kvalitet og tid til nærvær, læring og trivsel."

-Hvad er det bedste ved Lyngby-Taarbæk?

"Vi har velfungerende lokalsamfund med kloge, stærke borgere.

Det grønne og det blå i hele kommunen fra Furesøen og Mølleåen, over Dyrehaven til Øresund - samtidig med nærheden til storbyen.

Vores uddannelsestilbud, gode skoler, ældrepleje og dagtilbud - med dygtige lærere, engageret omsorgspersonale og stærke forældre.

Vores handelsliv og købstadspræg i Lyngby, hvor mange andre forstadsbyer er blevet sovebyer

Vores velfungerende, meget forskellige lokalsamfund og stærke, kloge borgere."