Spidskandidaten - Lokallisten Vores Kommune - LTK: Vi har det meste - og er tæt på resten

Spidskandidatinterview med lokallistens Lars Bisgaard.

Det Grønne Område - 23. oktober 2021 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Han er manden bag forslaget om at overdække Lyngby Omfartsvej for at begrænse støjen fra vejen. Og han stiller nu op til kommunalvalget for anden gang for en lokalliste, Lars Bisgaard.

I 2017 var det for listen Et Bedre Tilbud. I år er det for Lokallisten Vores Kommune - LTK, et parti som står for det, han kalder økonomisk ansvarlig socialisme.

Klimaet -Hvilken betydning har klimaet og den grønne omstilling for den kommunale dagsorden?

"Supervigtigt. Lyngby-Taarbæk som kommune har en stor chance for at bidrage til og gå forrest i klimakampen, bl.a. med hjælp fra DTU. Men det skal være nemt for borgeren at vælge klimatiltag, hvorfor test er vigtige, inden der indføres hovsa løsninger.

Her henviser jeg lidt til vores affaldssortering, som ikke ser ud til at være helt gennemtestet."

-Hvordan synes du, at Lyngby-Taarbæk Kommune og dens borgere skal bidrage til den grønne omstilling?

"Vi skal have flere ladestandere, så det bliver nemmere at vælge en elbil frem for de traditionelle løsninger.

Der skal inspireres til at spise mere grønt, og her har kommunen en chance for at gå forrest i institutioner, kantiner, m.fl.

Offentlig transport skal gøres mere attraktivt og opprioriteres i kommunen, så man har et reelt alternativ til bilen og ikke som nu en nødløsning. Det skal være hurtigt og billigt med få stop og korte ruter.

Flere solceller på kommunens tage er et godt sted at starte. Det kan vi næsten ikke vente med. Bedre cykelstier og fremskyndelse af alle projekter i "Sikker skolevej", vil også bidrage til bedre klima.

Man prøver med letbanen, men man tør ikke være ambitiøse på letbanens vegne. Det, der kunne have været en super løsning, bliver bare en løsning. Hvad hvis man lavede et P-hus i krydset Klampenborgvej og Lundtoftegårdsvej, og den billet ville give gratis transport ned til byen med letbanen."

Ældreområdet -Hvad er de største udfordringer på ældreområdet?

"Det mest åbenlyse er manglen på kvalificeret personale. Så er der for stort fokus på pengene og tidsregistrering og for lidt på mennesket. Der skal være tid og plads til empati.

Mangel på boliger til velfærdspersonalet generelt er også en udfordring. Desværre bygges der kun dyrt og ikke billigt.

Man har sovet i timen med at få personale nok. Og også kvalificeret ledelse. Det siger man jo selv i kommunalbestyrelsen."

-Hvad er dit bud på løsninger?

"Plejepersonalet skal have mulighed for at fokusere mere på plejen ved at lade andre faggrupper løse de andre opgaver end pleje. Men altid med mennesket i centrum.

Eksempelvis har lufthavnen afskediget en del baggagemedarbejdere. Disse kraftkarle kunne bruges om morgen og om aften til de tunge løft, så plejeren kan fokusere på samværet med den ældre borger.

At sige at en studerende kan overtage en sosu'ers arbejde, er at degradere sosu'ernes arbejde. De studerende kan gøre rent, købe ind, lave de ikke-plejekrævende opgaver.

Der skal bygges nye boliger i en prisklasse, så velfærdspersonalet generelt kan bo i Lyngby - Taarbæk og heldigvis ser det ud til, at den nuværende regering vil skubbe i retning af den løsning."

Børneområdet -Daginstitutionsområdet har fået et løft. Er det nok, eller skal der flere hænder til at passe kommunens mindste?

"Logikken siger, at hvis der skal være minimumsnormering i år 2024, og der allerede nu er mangel på personale, så skal man da ikke vente til 2024 med at tiltrække personale og indføre minimumsnormeringer. Der skal reageres nu.

Tilsvarende siger al videnskab, at en god start på livet kan overvinde en dårlig skolegang senere i livet. Hvorimod en dårlig start ikke kan opvejes af en god skoletid.

Så minimumsnormering nu er også en investering for fremtiden og forhåbentligt i, at færre i fremtiden ender på overførelsesindkomst, men flere i arbejde der betaler skat."

-Der bliver flere og flere borgere i kommunen - og dermed flere skolebørn. Skolerne presses på pladsen de kommende år. Hvordan vil I forholde jer til det?

"Der mangler jo lokaler, medmindre der skal være 35 i hver klasse. Det, man bør se på, er, hvor man midlertidigt kan løse problemet nu og her. Der kan VUC være et alternativ for 8. og 9. klasserne i en periode på tre måneder. Det fleksible skoleskema gør, at man ikke behøver at lægge idrætstimer midt i det hele, så de slipper for at tage frem og tilbage midt på skoledagen."

Kulturen -Hvordan synes du, at kulturen har det i kommunen? Mangler der et større spille- og teatersted?

"Vi har haft et kulturhus, som ikke gik. Jeg tror, at der er for stor konkurrence med omegnen. Så et teater er der måske ikke brug for, men mulighed for at udfolde sig er noget andet.

Der mangler helt klart tilbud til de unge som sådan. Kl. 20 er der dødt i Lyngby. Måske er det det, vi skal kigge på. Hvordan sikrer vi noget for de unge og de, der er unge af sind, efter kl. 20?

Det er kun de politisk engagerede unge, der har kræfter til at søge om støtte. Det ligger på de voksne at være bannerførere for flere kulturarrangementer for de unge. Det kan godt være, at kommunen stiller penge til rådighed, men processerne skal være lettere, og det kræver desværre, at forældrene træder til og hjælper de unge i mål."

Byudvikling -Der er bygget meget nyt og meget stort det seneste årti. Hvordan synes du, at kommunens byudvikling skal være de næste 10 år?

"Det er tid til at stoppe op og få infrastrukturen med. Der mangler pladser i børneinstitutionerne. Skolerne er fyldte, og der mangler sportsfaciliteter til alle aldersgrupper. Flere boliger giver flere biler.

Når der er styr på ovennævnte, og man vil bygge igen, bør der være fokus på tidssvarende ældreboliger, der tilbyder vores ældre det, de efterspørger. Vi skal anerkende den ressource, det er, at ældre hjælper ældre og giver hinanden sikkerhed.

Så skal vi ikke være bange for at stille krav til dem, der vil bygge. Vi ser gerne, at der bygges nyt med et krav om, at man ikke må have en bil. Boligen vil så dele et antal delebiler. Kommunen er ved at drukne i biltrafik, det skal der gøres noget ved.

Grunden til, at alle råber byggestop i øjeblikket, er jo, at jorden er dyr. Kan der ikke bygges i kommunen, må man kigge ud af kommunen. Hvem siger, at f.eks. administrationens funktioner ikke kan holde til i Furesø, hvor grundene er billigere? Al kontakt foregår jo via Borger.dk eller telefonisk. Borgerservice skal man jo booke tid til."

Velfærden -Hvad skal finansiere velfærden i kommunen: Skatter eller effektiviseringer?

"Skatten har lige fået et hak op, så lad os kigge på effektiviseringen. Work smarter, not harder. Vi skal tænke ud af boksen. Skal en ældrebolig ligge i Lyngby-Taarbæk Kommune, eller kan den godt ligge over grænsen i Rudersdal? Og i samarbejde med Rudersdal?

Det samme med administrationen. Når nu kontakten sker via Borger.dk eller telefonen, og alt foregår digitalt, så er der ingen krav om, at den fysiske arbejdsplads skal være i Lyngby. Hvis der spares på administrationen, kan der jo opgraderes på Borgerservice."

Visionen -Hvad er din og dit partis vision for Lyngby-Taarbæk Kommune de næste 10 år?

"At der er balance i budgettet, og at vi ikke skal sælge ud af arvesølvet for at kunne være kvaliteten af veje, bygninger og service bekendt.

Lyngby skal være kendt som en universitetsby, med et fantastisk forskermiljø. Ikke en soveby i tilknytning til København. Lyngby skal på landkortet som en sportsby, som tiltrækker atleter fra mange sportsgrene og fra hele Danmark.

Vi skal tiltrække mere turisme til byen, bl.a. med det nye museum Classic Car på vej, og sælge 'det grønne område' bedre. Vi skal også huske, at DTU er en turistmagnet. I samarbejde kunne man jo godt få deres gæster fra udlandet til at køre til centrum i stedet for blot at forlade Lyngby igen. På Amager har de Amarminoen. Hvorfor ikke lave Kongeruten, som går fra Lyngby Station via Frilandsmuseet til Raadvad igennem Dyrehaven til Klampenborg Station?

Lyngby har været en kendt filmby, og vi har et studie, som stort set ingen kender til. Der kunne måske også være en lokal gåtur gennem de gamle filmsets."

Styrken -Hvad er Lyngby-Taarbæks styrke, og hvordan synes du, at den skal bevares og eventuelt udbygges?

"Beliggenheden tæt ved vandet, på begge sider af kommunen, og Dyrehaven, skal udnyttes bedre, så naturoplevelserne bliver flere, til glæde for borgerne.

Nærheden til København gør, at vi ikke behøver alt det, de har, men kan "låne" af København.

Det høje uddannelsesniveau hos borgerne er fjollet ikke at udnytte. Hvis vi afholder borgermøde hvert andet år, kan folk møde deres politikere og komme med input til løsninger på aktuelle problemer.

Det er vigtigt, at vi beholder de arkitektoniske perler, som kommunen byder på, og ikke degraderer dem ved at bygge planløst og ude af trit med omgivelserne.

Støjen skal fjernes. Og det kan man gøre ved at overdække Omfartsvejen.

Vi skal fastholde Lyngby-Taarbæk som en kommune med mange uddannelser, så de unge kan vælge bredt og efter præference."

-Hvad er det bedste ved Lyngby-Taarbæk?

"Samlet set er Lyngby-Taarbæk Kommune et smørhul. Vi har det meste og er tæt på resten. Vi skal bare huske at nyde og bevare det."