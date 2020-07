Se billedserie Der er mere end 100 spejdere i gruppen.

Send til din ven. X Artiklen: Spejdergrupper fylder 60 - men må udskyde fejringen til efteråret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spejdergrupper fylder 60 - men må udskyde fejringen til efteråret

KFUM-Spejderne i Sorgenfri skulle have fejret jubilæum ved sankthans-tide, men det satte coronakrisen en stopper for.

Det Grønne Område - 20. juli 2020 kl. 18:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KFUM-Spejdergruppen, der holder til bag Sorgenfri Kirke, fylder 60 år.

Sorgenfri gruppe opstod i 1960, efter at to spejdergrupper i Virum og Sorgenfri slog sig sammen. I den første periode af gruppens historie, stod Inger og Grete Christensen for ugentlige møder for ulvespejdere (2. og 3. klasse) i en kælder på Guldregnvænget i Virum.

"Antallet af spejdere voksede. Der blev oprettet en trop-enhed for 6. til 7. klasse, og kælderen i Virum blev for trang til spejderne. Derfor fik gruppen skænket lokaler på Tryggehvile af de daværende ejere: familien Hauge. Ulvene kunne nu være i den større kælder, mens troppen fik plads i det gamle stald-lokale. Dette er netop grunden til, at gruppens egen hytte, der blev indviet i 1976, fik navnet 'Stalden'. Det fælles navn 'Virum-Sorgenfri' gruppe opstod først i 1980, hvor Virum KFUM-Spejdergruppe lukkede ned. Derfor overtog Sorgenfri gruppe alt deres materiale, og skiftede samtidigt navn til Virum-Sorgenfri," skriver spejderne i en pressemeddelelse.

Over 100 spejdere

Gruppen, der rummer over 100 spejdere, afholder ugentligt udfordrende og lærerige spejdermøder for børn og unge i alderen tre til 18 år fordelt på seks enheder samt fællesskaber for dem, som er 18+ og lederne.

"Gruppens frivillige ledere er lokale ildsjæle såvel som tilflyttere, der alle har fundet glæde i gruppens engagement i og for nærområdet, men engagementet rækker også udover gruppen. Flere af vores ledere er med til, at uddanne andre spejdere på ungdoms- og lederkurser, som spejderne kan sendes afsted på, fra de er 11 år gamle. Her lærer de blandt andet om livet i en patrulje og de udfordringer og styrker, der følger med samarbejde. Andre ledere, såvel som spejdere, engagerer sig også i den internationale spejderbevægelse via frivilligt drevne projekter eller som deltagere til store internationale spejderlejre," skriver spejderne.

Jubilæet skulle have været markeret ved sankthans, men på grund af coronakrisen har man valgt at skyde fejringen af jubilæet til lørdag 3. oktober 2020 for hele byen.