Sort by - nej tak!

Det Grønne Område - 11. december 2020 kl. 15:00

Nete Jakobsen, Norgesvej 6A, Kgs. Lyngby

DEBAT En gang kørte man ind i "det grønne område", når man fra København kom via motorvejen ud mod Lundtofte. Nu kører man ind i "det sorte område", Lundtofte er gået i sort!

Det første man ser er en stor, sort bygning, bilforhandleren Ferrari, som sælger benzinslugende, sorte biler (5-7 km/l). Her signaleres, at vi ikke tager klima og CO2 udslip alvorligt! Derefter et kæmpe højt, trist, sort hotel, vist 5-6 etager. På den anden side af motorvejen kommer et mørkegråt- måske sort? - gymnasium. Den dystre tone er slået an!

I DTU's beplantningsbælte ligger ud til Lundtoftevej et sort kollegium i 3 etager med en uhyggelig belysning, elementbyggeri af værste skuffe. På den tidligere Atlasgrund, Lundtoftevej 160, er nu næsten færdigopført 8 sorte, punkthuse i 4 etager, et tæt byggeri, som understreger den dystre stemning. (Se foto). Stakkels studerende, som fra mange af boligerne kommer til at stirre ind i en sort væg bare 8 m væk. Heldigvis udenlandske studerende, som kun er her et par år!! sagde byplanudvalget på et borgermøde i Lundtofte, da de tillod bebyggelsen på en stærkt forurenet grund, med risiko for udsivning af giftige dampe.

Og nu ser det ud til, at endnu en sort klods på Miljøvej på DTU's område er på vej. Igen en dispensation, som gør kommunens lokalplanlægning helt utroværdig. En 19 m høj, 4 etages kæmpe bygning i sort skifer klods op ad beplantningsbæltet omkring DTU, uden harmonisk sammenhæng med Koppelparrets byggeri.

Byplanudvalget sidder oftest i sin Tornerosesøvn og nikker ja til alt, som kommer fra investorerne, og nej til alle synspunkter fra borgerne. Somme tider spørger man sig selv, om de overhovedet læser indsigelser? Er det ren spild af tid at involvere sig i sit nærområde?

Dog - denne gang er der måske et lille håb forude - 3 konservative i byplanudvalget har ønsket, at sagen behandles i kommunalbestyrelsen!

Lundtofte er ved at udvikle sig fra en grøn by til en sort by. Vi, der bor i området, drømmer om en grøn, mangfoldig, lys og venlig by med masser af træer, så nej tak til flere høje, firkantede sorte klodser!