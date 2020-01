Sorgenfri Torv må gå om - igen: Politikerne er slet ikke færdige med at diskutere sagen

december troede alle, at den var "hjemme". Her lagde Byplanudvalget sig fast på et fremtidigt scenarie for Sorgenfri Torv. Tilbage stod så, at kommunalbestyrelsen skulle konfirmere udvalgets indstilling. Det kunne man ikke, så sagen blev sendt tilbage til udvalget. Som slet ikke er færdige med at diskutere sagen.

Heller ikke 117. gang var lykkens gang for Sorgenfri Torv. På sit sidste møde i 2019 besluttede et helt enigt Byplanudvalg, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med for Sorgenfri Torv.

Men kommunalbestyrelsen kunne kort før jul ikke konfirmere indstillingen fra Byplanudvalget og sendte sagen tilbage til fornyet behandling i udvalget i det nye år.

Og så skyndte Sorgenfri Torvs ejere sig at sende et forslag til et projekt til kommunen. Forslaget, som nærmest fik Facebook til at boble over, blev straks dømt ude af formanden for Byplanudvalget, viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S).

Kernen i det nye forslag er to massive boligblokke i, hvad der lader til at være fire til seks etager. Blokkene placeres på både Nord- og Sydtorvet ud mod jernbanen. Der skal desuden være butikker både nord og syd for Hummeltoftevej, og på Nordtorvet er det planen, at der skal være et minikulturhus, lige som der både skal være restaurant og bager på Sydtorvet - sammen med Irma og Netto.

I Venstre var der pludselig ikke fodslaw om sagen. Henriette Breum meldte ud, at hun ikke var enig i det, som Byplanudvalget ellers var nået til enighed om: Scenarie C.

Så da udvalget skulle behandle sagen igen-igen i sidste uge, valgte man at udsætte den. Igen-igen.

Begrundelsen er denne, lidt kryptiske formulering, som man kan læse af protokollen for mødet:

"Udsat, med henblik på videre afdækning af de i sagen beskrevne scenarier A-C."