Sorgenfri Torv: Det er ikke hele sagen, der skal gå om

Men der manglede noget. Man var nemlig ikke helt klar på, hvor mange kvadratmeter der må bygges på henholdsvis Nord- og Sydtorvet. "Det er svært at lave en arkitektkonkurrence, hvis ikke man har drøftet det," sagde borgmester Sofia Osmani (K) på mødet i kommunalbestyrelsen, inden hun foreslog, at sagen om Sorgenfri Bymidte skulle en tur mere i Byplanudvalget.

Og inden nytår skulle kommunalbestyrelsen så have nikket til anbefalingen fra Byplanudvalget, så grundlaget for arbejdet med en ny helhedsplan for Sorgenfri Torv kunne komme på plads - og det videre arbejde med planen fortsætte.

På sit sidste møde i 2019 besluttede Byplanudvalget at anbefale til kommunalbestyrelsen, hvilket af tre fremlagte scenarier der skal arbejdes videre med. Her besluttede man heller ikke en helhedsplan for Sorgenfri Torv.

Derimod skulle kommunalbestyrelsen på sit seneste møde beslutte grundlaget for en ny helhedsplan for Sorgenfri Torv, og da det grundlag ikke var helt på plads, besluttede man at lade sagen runde Byplanudvalget én gang til.

Det er ikke helt korrekt, for man er slet ikke nået til at behandle helhedsplanen endnu.

Det Grønne Område var lige hurtigt nok ude, da vi i seneste udgave af avisen og også på hjemmesiden meldte, at helhedsplanen for Sorgenfri Torv skal gå om.

Kun kvadratmetrene

Udvalgets formand, viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) understreger over for Det Grønne Område, at sagen om Sorgenfri Torv ikke skal gå om. Det er antallet af kvadratmeter, udvalget skal tale om. Ikke de tre scenarier, som et enigt udvalg allerede har behandlet.

"Det, vi behandlede sidst, var arbejdsgruppens scenarier, og her har udvalget lagt sig fast. Den princippielle beslutning rykkes der ikke ved," siger han og understreger, at selv hvis der er uenighed om antallet af kvadratmeter, der skal bygges, så ændrer det ikke på den beslutning, Byplanudvalget traf i december:

"Nu er det jo ikke en helhedsplan, men alene nogle principper for det videre arbejde. Nej, det afgørende er at der skal bygges torv på Sydtorvet. Jeg tror ikke, at vi bliver uenige om volumen. Hvis vi gør, så tager vi en afstemning. Men det tænker jeg ikke, at der bliver behov for. Det afgørende er at sikre, at der fortsat er handel og liv i Sorgenfri til glæde for borgerne – og det er vi enige om," fastslår han.

Næste møde i Byplanudvalget er 22. januar.