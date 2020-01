Sorgenfri Planteskole er en saga blot

Siden slutningen af 1800-tallet har der været planteskole på Prinsessestien 5 i Lyngby.

Det er Lyngby-Taarbæk kommune, der ejer området, som de seneste mange år har været lejet ud til skiftende forpagtere.

Da den seneste forpagter i juni 2017 drejede nøglen om, valgte kommunen, at plante skolen skulle nedlægges, og at området fremover skulle anvendes til et andet - gerne rekreativt - formål.

Ejendommen er dog omfattet af Mølleåfredningen, hvilket blandt andet betyder, at området, når der ikke længere drives gartnerivirksomhed, skal indgå i Frieboeshviles park og dermed i den almindelige kommunale anvendelse af ejendommen.

Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i oktober 2018 at afsætte 500.000 kroner til oprensning samt 150.000 kroner til årlig til drift i hvert fald frem til 2022.

Siden da, har der ikke været synlige tegn på, at processen er skredet frem. Lige indtil i sidste uge, hvor hegnet ind til planteskolen blev brudt, og en gravemaskine gjorde sit indtog. Samtidig blev der placeret en større container på grunden.

Man er i gang med at rydde op på grunden og foretage jordbundsundersøgelser, idet der blandt andet ligger gamle jernbanesveller på arealet, ligesom der kan være anvendt kemiske plantemidler forlyder det blandt andet fra stadsarkivar Mette Henriksen, der er med i den arbejdsgruppe, der udarbejder de mulige anvendelsesmuligheder for området. Og hun er glad for, at arbejdet er nu er gået i gang.

"Personligt drømmer jeg om en park, hvor man kan få sine sanser i spil. Et sted, der giver én en ekstra oplevelse. Et sted hvor man kan tage sin familie hen og lege. Jeg regner bestemt med, at det kommer til at stå frit for alle at bruge stedet," siger Mette Henriksen, der sammen med resten af arbejdsgruppen skal på inspirationstur til andre kommuner for at se på sanse- og terapihaver.

"I første omgang lader man drivhuset blive stående. Vi vil se, om man kan genbruge det i de nye planer," siger Mette Henriksen.

Nogle af de vækster, der står på grunden, bliver stående. Det gælder blandt andet et stort valnøddetræ, flere taks og enkelte store roser. Bondehuset og træskuret bliver også bevaret og kommer til at indgå i Stadsarkivets samlede aktivitetsområde.