Se billedserie ?Når jeg som i dette og tidligere tilfælde omsætter fotografier til maleri, tilstræber jeg en realisme i udtrykket,? siger Mogens Nørgård blandt andet om maleriet med tyrekalven, som er blevet lukket inde sammen med en campingvogn i Norge.

Sophienholms nye udstilling: Grøn er håbets farve - og dyrene er menneskets bedste ven

Det vrimler med dyr på årets Corner-udstilling, der på grund af den aktuelle nedlukning vises på www.corner.dk.

Det Grønne Område - 23. januar 2021 kl. 11:24 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Hverken verdenskrig eller andre ulykker har, siden Corner startede i 1932, kunnet afholde foreningens kunstnerne fra en gang årligt at vise deres værker frem for publikum. Men en usynlig virus satte i år en stoppe for perlerækken af uafbrudte udstillinger.

Årets udstilling, der skulle have åbnet den 16. januar, er i skrivende stund blevet rykket, således at man muligvis kan invitere publikum til Sophienholm fra den 8. februar i stedet.

"VI arbejder på at kunne give Corner en uge eller to mere ved at rykke den næste udstilling med NIna Maria Kleivan. Men det afhænger jo alt samme af, hvad der bliver udmeldt op til den 7. februar;" siger udstillingsleder på Sophienholm Barbara Læssøe Stephensen.

Under alle omstændigheder skal publikum ikke snydes for at se de mange kunstneres værker, som nu ligger på www.corner.dk.

Nye forretningsfører Det er 12. gang, at Kunstnersammenslutningen Corner præsenterer deres værker på Sophienholm. I årevis havde de udstillet på Charlottenborg på Kgs. Nytorv, men der ønskede man dem ikke længere.

Det var forretningsfører Uffe Thorlacius, der er Lyngby-Taarbækborger, der fik aftalen i stand med Sophienholm.

Han har nu efter 41 år valgt at trække sig og har sendt stafetten videre til en anden advokat. Nemlig Michael Knop.

Også han er i lighed med både Uffe Thorlacius og rigtigt mange borgere så at sige vokset op med Corner.

"Jeg kom med mine forældre på Charlottenborg, og jeg har siden da været meget interesseret i kunst og køber meget.

Jeg synes, at det kunne være sjovt at kombinere mit organisationstalent og min faglighed med en af mine mange interesser. Min kone ville også gerne være med," siger Michael Knop.

Som forretningsfører skal man holde styr på både bogholderi og 44 sprælske kunstnermedlemmer. Desuden skal den meget store venneforening med flere end 600 medlemmer plejes. Og så skal der j søges fondsmidler, administreres hjemmeside og udsendes nyhedsbreve.

"Det er egentlig en ret stor biks at holde styr på," siger Michael Knop.

Selvom han har gode minder om tiderne på Charlottenborg, så glæder han sig over, at Corner nu er på Sophienholm.

"Vi har altid haft et fint samarbejde med Sophienholm, og det håber vi, at vi kan blive ved med at have. Vi vil meget gerne være der fra midten af januar til midten af februar hvert år. Der er ikke noget som Sophienholm, og det er vidunderligt, at der også et kommet så meget kunst i parken," siger han.

Dyr i hobetal På udstillingen vrimler det med dyr.

Gæst Camilla Thorup har et keramisk værk af en kat med og gæst Anne Thorpe et maleri med en kamel. En ko indgår i et maleri af Mogens Nørgaard, en undulat i et af Claus Handgaards værker, og Lars Heiberg har albinokaniner i sit maleri, Frokost i det Grønne.

Martin Askholm har nærmest en hel zoo med; hund, kat, bjørn, elefant, rotte, blæksprutte og frøer. Hanne Sejerbo Nielsen afbilleder en jomfruhummer, kogt og lige til at spise, som den ligger fristende på en tallerken med en citron ved sin side.

Og så er der naturligvis Uffe Christoffersens tigre og Pontus Kjerrmans fabeldyr. I det hele taget fylder naturen meget i årets udstilling, der som altid udnytter samtlige af Sophienholms rum, bygninger og udearealer.

Grøn i Norske Hus I Norske Hus vises satellitudstillingen GRØN med grønne værker. Det har medlem Mogens Gissel forfattet en tekst om i årets katalog, hvor han blandt andet skriver: "Corners plakat og logo er grøn og fra dengang Corner var ung. Det er på grund af alderen et fremragende logo på linie med etiketten på grøn tuborg.... Problemet med grøn er at den er blevet hot den er blevet in, ikke farven grøn, men ordet grøn, alt kan ikke blive grønt nok, grøn tænkning, grøn energi, Den grønne omstilling osv. ......"

Alle værker kan ses og købes på Corners hjemmeside www.corner.dk.

Corner 2021 er muliggjort ved støtte fra Toyota Fonden, Augustinusfonden, William Demant Fonden, Knud Højgårds Fond og Corners Venner.

De udstiller

Hvem: Martin Askholm, Jens Bohr, Linda Bjørnskov, Per Baagøe, Uffe Christoffersen, Mia Nelle Drøschler, Daniel Enkaoua, Alba Enström, Mogens Gissel, Claus Handgaard, Bente Hansen, Merete Hansen, Ole Prip Hansen, Finn Heiberg, Lars Heiberg, Tove Hummel, Elisa Jensen, Jacob Jørgensen, Jens-Peter Kellermann, Pontus Kjerrman, Leif Madsen, Anne Marie Mejlholm, Anita Viola Nielsen, Egon Bjerg Nielsen, Hanne Sejrbo Nielsen, Mogens Nørgaard, Lene Rasmussen, Lars Ravn, Morten Skovmand, Wang Tong, Claus Ørntoft.

Gæsteudstillere: Ivan Andersen, Camilla Thorup, Anne Marie Ploug og Anne Torpe

Hvad: Corner 2021

Hvor: www.corner.dk. Muligvis Sophienholm fra den 8. februar