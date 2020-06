Saxofonisten Benjamin Koppel bliver den første, som optræder på en lang række udendørs sommerkoncerter på terrassen ved Meyers Spisehus. Foto: Robin Skjoldborg

Send til din ven. X Artiklen: Sommerkoncerter på vej: Jazz fredag og lørdag hos Meyers Spisehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerkoncerter på vej: Jazz fredag og lørdag hos Meyers Spisehus

Claus Meyer har planer om at køre med to ugentlige jazzkoncerter frem til 1. juli. Det starter fredag og lørdag i denne uge med Benjamin Koppe Kvartet og kvartetten Four, som Koppels datter, Astrid Koppel står i spidsen for.

Det Grønne Område - 03. juni 2020 kl. 09:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lidt af et navn, der er på plakaten, når Meyers Spisehus fredag lægger fra land med det, som meget gerne skal blive en lang række jazzkoncerter på terrassen foran spisehuset i hjertet af Lyngby.

Saxofonisten Benjamin Koppel tager sin kvartet med nu på fredag, hvor der spilles mellem kl. 16 og 18. Lørdag er der ligeledes tale om en kvartet, nemlig Four, som optræder kl. 13.30-15.30. I tilfælde af regn rykker bands og gæster indendøre.

Der er gratis adgang.

"Musikerne har brug for at spille, og vi vil gerne glæde vores gæster og skabe liv i byen, så derfor er det tanken, at vi fortsætter med jazz fredag og lørdag frem til 1. juli. Vi er i gang med at planlægge resten af juni," fortæller Claus Meyer til Det Grønne Område.

Benjamin Koppel Kvartet Fredagens band, Benjamin Koppel Kvartet, er en samling rutinerede jazzmusikere.

Når en af dansk musiklivs mest prisvindende instrumentalister, saxofonisten Benjamin Koppel, går på scenen, er der lagt op til medrivende og virtuos jazz, der favner bredt og bevæger de fleste.

Han har gennem produktive 25 års virke som saxofonsolist spillet med de allerstørste internationale jazzstjerner og herudover arbejdet med langt de fleste større navne på den danske musikscene, fra Alberte Winding over Pede B, fra D*A*D* til Michala Petri, fra Moonjam til Marilyn Mazur. Og altid er musikken og spilleglæden fra øverste hylde og benene solidt plantet på jorden.

Blandt de utallige hædersbevisninger finder man udnævnelsen af Ridder af den franske republik (Chevalier des Arts et des lettres), en ære, der tilfaldt Danmarks mest udgivne saxofonist - med flere end 50 CD'er som solist - i 2011, givet af den franske kulturminister.

Med sig har Koppel tre af helt store navne fra den danske jazzscene, der alle hver især har gjort sig stærkt bemærket på den internationale jazzscene:

Benjamin Koppel: saxofon

Søren Bebe: klaver

Jesper Bodilsen: kontrabas

Morten Lund: trommer

Four Benjamin Koppels datter, Astrid, står i spidsen for det unge band, som optræder lørdag. Astrid Koppel er trompetist og sanger, og hun fører et talentfuld hold unge musikere an.

Four består af fire unge musikere, der til daglig går i klasse sammen på Sankt Annæ Gymnasiums særlige MGK-linie, som er for musisk uddannelse hvad Team Danmark-gymnasier er for elitesporten.

De fire talenter kaster sig med glubende appetit, mod og passion over jazzstandards fra forskellige hjørner af jazzhistorien krydret med nyere soul- og popnumre i jazzet forklædning. Four består af:

Astrid Koppel: trompet og vokal

Jonas Kiær Fibiger: klaver

Robert Dueholm Stenbäck: kontrabas

Carl-Emil Juul Larsen: trommer