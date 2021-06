Sommerkoncerter i Templet

Det er næppe gået manges ører forbi, at kulturlivet har været lagt ned de seneste måneder. Og at det nu er tid til at rette op på det til glæde for det kulturhungrende publikum.

På initiativ fra Templets frivillige blev det ved foreningens generalforsamling i maj besluttet, at huset i år holder åbent i juli for koncerter.

"Vi har tørstet efter at få lov til at arrangere koncerter i Templet igen. Festivalsommeren er ikke, hvad den plejer at være, og mange af vores frivillige, som normalt vil være at finde bag scener ude på de danske festivaler, hungrer nu efter livemusik og det musikalske fællesskab. Derudover vil vi gerne strække hånden ud til musikere, tekniker og andet folk bag scenen, som har stået uden indtægt i mange måneder. Nu får de mulighed for at komme ud og arbejde igen," siger spillestedsleder Cecilia Cresso.