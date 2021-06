Se billedserie Tobias van der Pals spiller samme med Rikke Sandberg

Sommerkoncerter i Sorgenfri Kirke

Tobias van der Pals har i al hast fået nogle af landets fremmeste musikere til at medvirke ved en sommer- musikfestival i Sorgenfri Kirke

Det Grønne Område - 11. juni 2021 kl. 15:00 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Det er et varieret program, som Lyngby-Taarbæk Musikforening har sammensat til den kommende sommermusikfestival.

Første koncert var den 8. juni, og allerede den 13. juni kl. 19 er der endnu en koncert, der har overskriften Bellmania. Fra Bellman til Drachmann.

"Det bliver en stemningsfuld og festlig koncert med svenske og danske viser spillet og sunget af den svenske troubadur Martin Bagge og Storbackakvartetten," siger cellist, koncertarrangør og bestyrelsesmedlem i Lyngby-Taarbæk Musikforening, Tobias van der Pals.

Sommerfestivalen er blevet arrangeret med kort varsel, da det stod klart, at Kulturministeriet frigav midler til en åbningspulje, som kulturlivet kunne ansøge for at få sparket gang i kulturen.

"Da det stod klart, at vi nu havde mulighed for at arrangere koncerter, ringede jeg rundt til kollegaerne. Der var simpelthen så god stemning omkring det, og vi er glade for, at vi kan præsentere så flot et program," siger Tobias van der Pals.

I sidste uge spillede han sammen med DR Underholdningsorkester sin første koncert med publikum siden december.

"Puljen, som vi kan ansøge, giver mulighed for at give kulturlivet et lods bagi. Det trænger vi til," siger han.

En-times koncerter

Koncerterne varer en times tid. Og det er der flere grunde til.

"Dels er der ikke rigtig mulighed for at holde pauser, fordi vi ikke kan bruge så mange af kirkens lokaler, og dels passer det fint til årstiden med en koncert på en time," siger han.

Det er store navne, som det er lykkedes Tobias van der Pals at kalde til Sorgenfri.

Blandt andre sopranen Klare Ek.

"Klares normale omgang er med de store internationale symfoniorkestre, og hun plejer at synge i de store sale rundt omkring i verden. Men hun er stadig strandet i Danmark og ville meget gerne være med," siger han.

Programmet for de seks koncerter spænder vidt.

"Det er en sommerbuket af både romantisk musik, sange fra de parisiske saloner i begyndelsen af 1900-tallet, visesang og kammermusik," siger Tobias van der Pals, der selv primært spiller kammermusik, men som netop har afsluttet indspilningen af en koncert med Helsingborg Symfoniorkester med værker af hans forfader komponisten Leopold van der Pals.

Der er plads til 50 siddende publikummer i Sorgenfri Kirke. Billetter bestilles på lyngbyklassisk@gmail.com. Se yderligere på lyngbyklassisk.dk

13. juni kl. 19: Bellmania. Fra Bellman til Drachmann. Martin Bagge og Storbackakvartetten

18. juni kl. 20: Cellosonater af Johannes Brahms. Rikke Sandberg og Tobias van der Pals

22. juni kl. 20: Schuberts klavertrio i Es-dur. Pål Eide, Aleksander Kølbel og Tobias van der Pals

26. juni kl. 16: En parisisk salon. Klara Ek, Tittit van der Pals og Charlotte Møller

30. juni kl. 20: Beethoven, Carl Nielsen, Bartok og Debussy. Sverre Larsen