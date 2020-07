Sommeren skudt i gang med basketcamp i Virum

I år havde Virum Basketball Klub valgt at skyde sommeren i gang ved at invitere til en ambitiøs sommercamp for årgang 2008 og 2009 - de kommende U13-spillere. Campen blev hurtigt udsolgt, og 45 spillere - heraf 30 lokale - fik plads.