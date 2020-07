Send til din ven. X Artiklen: Sofie fik inspiration fra en af sine følgere: 19-årig, lokal forfatter udgiver sin femte roman Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sofie fik inspiration fra en af sine følgere: 19-årig, lokal forfatter udgiver sin femte roman

Forfatter Sofie Riis-Endahls seneste roman 'Undskyld, men jeg har ingen andre steder at gå hen' er skrevet med inspiration fra en af hendes følgere, der er en anbragt ung

Det Grønne Område - 05. juli 2020 kl. 18:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg kunne have skrevet den vildeste socialrealistiske roman om, hvor svært det er at vokse op som et anbragt barn. Og den ville klart have sin berettigelse. Men det skal også være muligt at læse noget, man kan relatere til uden, at det river én i stykker."

Ordene kommer fra Sofie Riis-Endahl, der i slutningen af maj udsendte romanen 'Undskyld, men jeg har ingen andre steder at gå hen' på Byens Forlag.

Sofie Riis-Endahl bor i Brede, så det var helt oplagt for Det Grønne Område at sætte den 19-årige forfatter stævne her på en smuk og meget varm junimorgen.

Det er Sofies femte udgivelse, siden hun i 2017 debuterede med romanen Sindstequila, der i lighed med efterfølgerne foregår i samme forstads- og gymnasieunivers. Kunne være Virum Gymnasium, hvorfra hun i 2019 blev student.

Det er første gang, at Sofie tager livtag med temaer, hun ikke personligt har kendskab til fra eget liv. Eller fra hendes nærmeste opgivelser.

Kæmper med både følelser og kommune Romanens fem unge hovedpersoner føler alle, at de er anderledes og tilhøre en minoritet. Det har alle hver deres problemer og kriser, de skal rumme og overkomme.

Ideen til romanen kom fra 20-årige Christa Mejer Larsen, der har boet hos en plejefamilie i Vejle, siden hun blev født.

"Hun kender mig fra Instagram. Hun har været med på mine skrivekurser og dukker op, når jeg holder foredrag på de kanter, men også nogle gange i København. Christa har fortalt mig om, hvordan hun kæmper ikke blot med sine følelser, men også med kommunen," fortæller Sofie, der er blevet skrivementor for Christa via Drømmebanken, hvor anbragte børn kan hente støtte.

Christian vil gerne læse romaner, men også gerne nogen, hvor hun i et vist omfang kan genkende sig selv og egne problematikker.

"Hvorfor er der ikke nogen, der har skrevet en roman om anbragte børn, tænkte jeg. Og så gjorde jeg det," siger Sofie.

Historien er ikke en kopi af Christinas liv, men det er hendes følelser, der beskrives.

"Jeg kendte ingen anbragte børn eller unge, men har tit tænkt over, hvor svært det må være ikke at have et fundament at gro fra. Jeg er tæt forbundet med min familie og tror ikke, at jeg kunne have opnået det, jeg har, hvis jeg ikke havde haft et stærkt fundament at vokse ud fra," siger Sofie.

Som en skudduel med ord Romanen er skrevet i chatform og spækket med billeder.

Denne særlige form for romanskrivning tror Sofie vil appellere til mange, der ellers ikke læser bøger, og hun håber, at de får lyst til at læse denne roman og måske dykke videre ind i litteraturens verden.

"Christa kan være stolt af sig selv, at hun har sat det her i gang," siger Sofie.

Romanen ligger som både e-bog og som fysisk bog i landets boghandlere. Og interessen har været stor i hele landet.

"Den fik fire stjerne i Jyllands Posten, og vi har sendt anmeldereksemplarer til omkring en meget stor håndfuld anmeldere, der har efterspurgt den," siger hun.

Bogen er gratis delt ud til anbragte unge, og flere bosteder har kontaktet Sofie, fordi de ønsker at få bogen tilsendt.

"Det har været interessant at skrive en andens historie og fedt at skrive i chats. Det var så intenst. Som en skudduel med ord."

Musicalroman Som den ualmindeligt flittige unge kvinde, Sofie er, så hviler hun ikke på laurbærrene.

Sabbatåret skulle oprindeligt have været brugt på både at skrive, arbejde og rejse tre måneder rundt i Østen.

"Som alle andre," siger hun.

Sofie og en veninde nåede også til Thailand i februar, men det blev kun til to uger, inden de på grund af coronaen blev kaldt hjem til Danmark.

"Jeg havde jo tjent en masse penge, som jeg skulle bruge på rejsen, så da det ikke blev til noget, besluttede jeg i stedet at taget et halvt år som fuldtidsforfatter, inden jeg til efteråret starter på at læse Machine leaning og datavidenskab på Københavns Universitet."

Lige nu er hun i gang med et helt nyt projekt. Det er en musical på bog i samarbejde med komponist og forfatter Sarah-Sofie Juellundbåd

"Det er sådan en cross-over genre, hvor man både kan læse romanen og høre musikken," siger Sofie, der gerne vil slå et slag for den noget forkætrede musical-genre.

"Jeg elsker musical og vil gerne gøre noget for at hive den ud af skyggen. Jeg har tænkt over, om det er for skørt, men jeg har frie tøjler fra forlaget. Det er mega nice," siger Sofie.

"Hvorfor er der ikke nogen, der har skrevet en roman om anbragte børn, tænkte jeg"