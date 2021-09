-Det vil kunne mærkes derude. Pengene kan ikke hjælpe de børn, der er gået ud. Men pengene skal tilbage til daginstitutionerne, siger Sofia Osmani. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Sofia Osmani efter stor konteringsfejl: - Pengene skal tilbage til daginstitutionerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sofia Osmani efter stor konteringsfejl: - Pengene skal tilbage til daginstitutionerne

'Næste år får daginstitutionerne, hvad der svarer til 30 fuldtidsstillinger. Lige nu er man i gang med at finde ud af, hvordan de 15,6 mio. kroner, som hele området mangler skal føres tilbage.

Det Grønne Område - 29. september 2021 kl. 10:09 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det er en menneskelig, manuel fejl hos Lyngby-Taarbæk Kommune, som er årsag til, at de lokale daginstitutioner mangler pædagoger for 15,6 mio. kroner.

Det fortæller borgmester Sofia Osmani til Det Grønne Område.

Fejlen ville ikke have været opdaget, hvis ikke pædagogernes fagforening i et høringssvar til kommunens budget for næste år påpegede, at noget var galt.

Fejlen er så stor og betyder, at de lokale daginstitutioner tilsammen ret beset mangler 30 fuldtidsstillinger. Og det går man nu i gang med at råde bod på. For de mangende penge skal hurtigst muligt tilbage til dagindstitutionerne, siger borgmesteren.

"Der har været tale om ikke én - men tre - konteringsfejl, som betyder, at de har fået for lidt penge. Lavpraktisk er der sket manuelle fejl i indtastning i systemet. Når man ikke har opdaget det før, er det, fordi fejlen vokser over årene, hvor beløbet bliver større og større fra år til år. Derfor er det blevet meget synligt nu," fortæller Sofia Osmani:

"Vi gav BUPL ret i, at det så underligt ud, og så trawlede vi det igennem. Området har fået de penge, men skulle have fra staten. De har ikke fået færre penge over årene, og vi har samme normeringer som i 2019. Daginstitutionerne har ikke fået det løft, de skulle have haft i 2020 og 2021 som følge af normeringspengene fra staten. Nu får de det løft, de skulle have haft fra starten."

Ingen besparelser Når der pludselig skal findes penge på et budget, som er i balance,kræver det som regel, at der så skal findes kompenserende besparelser. Men det ser ud til, at vi slipper for en sparerunde på de 15,6 mio. kroner, daginstitutionerne mangler.

"Det, vi skal finde nu, er 8,2 mio. kroner om året i hele budgetperioden, og derudover de 15,6, som de har fået for lidt. Og vi skal finde en model for at tilbageføre dem," forklarer Sofia Osmani:

"Ved andenbehandlingen af budgettet vil der være tekniske korrektioner. Det er det her også, en teknisk korrektion. Det er en fejl i budgettet. Vi har også korrektioner, hvor der er mindreudgifter. Når vi laver alle plusser og minusser, ser det ud til, at vi godt kan balancere budgettet uden besparelser. Det betyder dog, at det rådighedsbeløb, vi ville have haft, går i nul. Andet havde vi nu heller ikke forventet," siger borgmesteren:

"De 8,2 mio. kroner svarer cirka til 16-17 fuldtidsstillinger - måske lidt mere afhængigt af, om det er uddannede pædagoger eller medhjælpere, anciennitet. Hvis vi så også tilbagefører pengene fra de seneste år og bruger dem i de kommende år, så vil der udover de 8,2 mio. kroner komme yderligere penge ud. Og så ender vi ud med cirka 30 nye fuldstidsstillinger næste år eller måske flere - afhængigt af, hvem der rekrutteres."

"Det vil kunne mærkes derude. Pengene kan ikke hjælpe de børn, der er gået ud. Men pengene skal tilbage til daginstitutionerne, og vi er nu ved at finde ud af at gøre det på den mest hensigtsmæssige måde - i samarbejde med daginstitutionslederne, BUPL og daginstitutionsbestyrelserne. De ved det, de er orienteret og er indbudt til at komme med input til os," fortæller Sofia Osmani.

Forstår utilfredsheden Kommunen har af småbørnsforældrene og deres talspersoner fået med grovfilen på grund af fejlen. Og det forstår Sofia Osmani godt, siger hun til Det Grønne Område:

"Jeg kan godt forstå utilfredsheden med fejlen, og jeg er helt sikker på, at samtlige 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer deler den utilfredshed. Særligt i indeværende budgetår har fejlen haft store og mærkbare konsekvenser. Det er fuldstændig indiskutabelt," fastslår hun:

"Der skulle være sket et løft på området med ca. 16 fuldtidspædagoger i år. I 2018-2019 skulle løftet have været på to pædagoger, så fejlen er steget betragteligt over perioden," siger hun - og fortsætter:

"I stedet har normeringerne stået i stampe. Det kan vi ikke være tilfredse med. Men vi kan heller ikke ændre det bagudrettet. Det, vi kan gøre, er at opskrive budgetterne, så der fremadrettet bliver et markant løft i forhold til den nuværende situation. Samt gentænke vores økonomistyringsmodel, så lignende fejl undgås fremadrettet."

"Jeg er glad for, at BUPL påpegede, hvad de mente var en fejl i prisfremskrivningerne. Selv om fejlen lå et helt andet sted, var resultat det samme - for lave budgetter. Deres fokus betød, at fejlen blev opdaget nu - og ikke endnu senere. Selv om jeg og helt sikkert også resten af kommunalbestyrelsen og forvaltningen gerne havde været fejlen foruden, så er det godt, at den er fundet og rettet. Og så håber jeg, at det rekrutteringsudfordringer til trods bliver muligt at finde nok dygtige nye kollegaer til vores dagtilbud, så rammerne hurtigst muligt kan fyldes ud," slutter Sofia Osmani.