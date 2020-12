Sofia Osmani efter corona-nedlukningeni: 'Pas godt på jer selv og hinanden'

Se billedserie -Jo bedre vi efterlever reglerne, jo hurtigere får vi smitten under kontrol - og dermed også vores hverdag tilbage, siger borgmester Sofia Osmani.

Vi giver ordet til borgmester Sofia Osmani, som i sin udtalelse til Det Grønne Områdes læsere, understreger, at der trods nye, skrappe restriktioner stadig er meget, vi kan glæde os over op til jul.

Af Sofia Osmani, borgmester, Lyngby-Taarbæk Kommune

Jeg tror, de fleste har det som jeg. Vi orker egentlig ikke flere restriktioner og begrænsninger. Smittetallene peger bare i en retning, der gør det nødvendigt. Og så må vi stramme op og stramme os an.

Heldigvis er der også stadig meget, vi kan glæde os over.

Selv om restaurationer og biografer igen er lukket ned, så er skoven altid åben, der kan handles i byen, og jeg krydser fingrene for, at også Bakken og Frilandsmuseet fortsat får lov at vise den gode julestemning frem - med respekt for de regler og restriktioner, der gælder, naturligvis.

Og så må vi leve med, at der er ting, vi ikke kan for en stund.

Surt for fællesskaberne Fra onsdag skal unge fra 5.-10. Klasse, på ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser igen hjem for at modtage fjernundervisning.

Det er rigtig surt, for de fællesskaber, de unge har i skolen og i fritidslivet, har en enorm betydning. Jeg kan derfor godt forstå, hvis juleglæden har fået et par grader i den forkerte retning.

Sådan er det også på plejecentre, bosteder og i mange private hjem.

Begrænsninger i besøg og sociale kontakter skaber ensomhed og frustrationer.

I ældreplejen og på socialområdet knokler medarbejderne for at kompensere for de udforinger, restriktionerne giver, præcis som alle andre gør deres yderste i en svær situation. Uanset om man fysisk skal møde ind, eller om man - igen - er tvunget til at flytte kontoret hjem. Og uanset om man er offentlig eller privatansat, selvstændig, eller står helt udenfor arbejdsmarkedet.

Coronaen påvirker os alle. Og det er trættende i længden.

Efterlev anbefalingerne Selv om det er surt og hårdt, vil jeg på det kraftigste opfordre alle til at efterleve sundhedstyrelsens anbefalinger:

- God håndhygiejne

- Hold afstand

- Vær maks. 10 sammen

- Begræns antallet af sociale kontakter

- Bliv hjemme hvis du har symptomer

Og som noget nyt:

Lad dig teste, hvis du er mellem 15-25 år - også selv om du ikke har symptomer. Kun sådan kan vi få brudt de symptomfri smittekæder.

Få det bedste ud af situationen Jo bedre vi efterlever reglerne, jo hurtigere får vi smitten under kontrol - og dermed også vores hverdag tilbage.

Det tror jeg, vi alle trænger til.

Og imens vi venter på, at smitten falder, og en vaccine bliver tilgængelig for alle, så er det bare om at få det bedste ud af situationen. Bag lidt ekstra julekager, flet lidt flere julehjerter og gå en tur i naturen. Og husk, at man stadig må hente takeaway og købe - masser af - julegaver lokalt. Gå alene ud at handle, men støt endelig de lokale butikker og spisesteder - så er de her også til gavn og glæde, når coronaen løsner sit tag.

Jeg håber, alle kan finde juleglæden frem - coronaen til trods. Og pas godt på jer selv og hinanden.