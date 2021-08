-Jeg tror, vi taler forbi hinanden - og det er jo egentlig lidt ærgerligt, siger borgmester Sofia Osmani.

Sofia Osmani: 'Selvfølgelig skal vi tage imod de afghanere, som har hjulpet Danmark'

Borgmesteren og viceborgmesteren er slet ikke så uenige om afghanske flygtninge, som det umiddelbart så ud til.

Det Grønne Område - 27. august 2021 kl. 10:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det beror på en misforståelse, når det på sn.dk fremstår som, at borgmester Sofia Osmani og viceborgmester Simon Pihl Sørensen er uenige om Lyngby-Taarbæks eventuelle modtagelse af afghanske flygtninge.

For det er de slet ikke, fortæller borgmesteren.

"Jeg tror, vi taler forbi hinanden - og det er jo egentlig lidt ærgerligt," siger Sofia Osmani til Det Grønne Område:

"Jeg er helt enig i, at vi selvfølgelig i Danmark skal tage imod de afghanere, der har arbejdet for os og hjulpet os."

Over for Det Grønne Område afviste hun tidligere, at hun over for P4 har sagt, at Lyngby-Taarbæk Kommune frivilligt vil melde sig til at tage afghanske flygninge.

"Der er stor forskel på at sige, at vi naturligvis løfter de opgaver, vi pålægges, og så at sige, at vi aktivt ønsker opgaven og allerede er klar til at løfte den," sagde hun til avisen.

Det fik viceborgmester Simon Pihl Sørensen til at sige til Det Grønne Område:

"Selvfølgelig skal Lyngby-Taarbæk tage sin andel helt frivilligt. Det er en æressag."

Sofia Osmani fortæller, at hun blev kontaktet af P4 på baggrund af en rundspørge i dagbladet Politiken. Her udtalte hun sig ikke om afghanske flygtninge, fortæller hun til Det Grønne Område:

"Det er bare ikke den specifikke gruppe, jeg blev spurgt til af Politiken - og dermed heller ikke en så specifik målgruppe, jeg udtaler mig om til DGO. Den målgruppe har folketinget jo besluttet at tage imod, så de kommer," siger hun - og uddyber:

"Afghanske flygtninge er jo potentielt enhver afghaner, der flygter. Det, Simon omtaler, er de helt specifikke personer, som Folketinget har valgt at hente til Danmark. Det er jo alt andet lige en meget lille delmængde af alle de, der måtte ønske at flygte fra Afghanistan."

"For mig handler spørgsmålet om, hvorvidt vi derudover aktivt skal påvirke flygtningepolitikken ved at sige, at vi gerne vil modtage yderligere. Og der mener jeg, at vi her i kommunen har en god tradition for at overlade den debat til Christiansborg - og så løse opgaven, når vi får den. Uden stor ståhej og uden at gøre det til genstand for store politiske debatter," siger Sofia Osmani.

