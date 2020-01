»Vi har ikke fået tal eller beregninger bagved. Så det er svært at forholde sig til. Vi kan forholde os til overskriften: At vi skal betale mere. Det har de gjort meget tydeligt," siger Sofia Osmani.

Sofia Osmani: "Regeringen tvinger os til at sætte skatten op"

»Jeg synes, at det kunne have været meget værre. Det afgørende er, at vi nu kan sætte skatten op, og at regeringen kompenserer borgerne ved at lette skatten i bunden. Jeg ved godt det letteste vil være at råbe op. Men helt ærligt: Vi har en kæmpe interesse i, at Danmark hænger sammen. Og lige nu slås for eksempel Lolland med nogle problemer, som vi slet ikke har i Lyngby-Taarbæk. Jeg synes dog, at vi på et tidspunkt er nødt til at have en drøftelse af leveomkostninger også. Det er jo meget dyrere for en social- og sundhedsassistent at bo i Lyngby end i Lemvig.«

»Vi har ikke fået tal eller beregninger bagved. Så det er svært at forholde sig til. Vi kan forholde os til overskriften: At vi skal betale mere. Det har de gjort meget tydeligt. Det er ikke pakket ind,« siger borgmesteren. Viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S):

Og det er borgmester Sofia Osmani (K) langt fra tilfreds med. For det vil koste en skattestigning, siger hun til Det Grønne Område. For allerede ved budgetforhandlingerne i efteråret blev politikerne enige om, at stiger udligningen, så klares det med en skattestigning:

De smalleste skuldre

Sofia Osmani mener, at en kommende skattestigning vil ramme skævt. Den vil især ramme de, der har mindst, dem med de smalleste skuldre, siger hun:

»En skattestigning kommer jo i særlig grad til at ramme dem med de laveste indkomst, og som bor i lejeboliger og ikke har en friværdi. Det er borgergrupper, som vi gerne vil beholde i kommunen. Det bliver sværere. De skal binde en stor del af deres indkomst i deres bolig, så deres disponible rådighedsbeløb bliver mindre, og så vil det være mere attraktivt for dem at flytte andre steder hen. Det vil jeg være ked af. Man glemmer i regeringen, at der i vores kommune også er mange borgere, som ikke har brede skuldre, og de kommer også til at betale for denne udligningsordning,« siger hun - og fortsætter:

»Det er temmelig trist. I forvejen betaler vi rigtig meget i udligning, og det kan være rimeligt nok. Men de bredeste skuldre bærer jo i forvejen aller, aller mest. Vi er nået til der, hvor vi ikke kan læsse mere over på de alle bredeste skuldre.«

I dag betaler kommunen 915 mio. kroner i direkte udligning om året. Sofia Osmani og hendes forvaltning får først fredag at vide, om stigningen bliver på 20 eller 50 mio. kroner.

»Der er ingen tvivl om, at vi står foran store økonomiske udfordringer, og det skal vi drøfte i kommunalbestyrelsen. Men under budgetforhandlingerne besluttede vi, at hvis vi fik en regning på udligningen, ville vi sende den videre til borgerne - og ikke klare stigningen med besparelser,« siger Sofia Osmani - og slutter:

»Jeg har ikke hørt nogen efterspørge lavere service. Vi har taget besparelser i flere omgange. Vi omlægger hele tiden vores økonomi for at løse opgaverne effektivt og billigere.«