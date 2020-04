Send til din ven. X Artiklen: Sofia Osmani: Der arbejdes på højtryk, selv om kommunen er lukket ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sofia Osmani: Der arbejdes på højtryk, selv om kommunen er lukket ned

Det Grønne Område - 07. april 2020 kl. 16:00 Af Sofia Osmani, borgmester

CORONA Hvad laver en nedlukket kommune?

Svaret er helt kort: 'ganske meget'. For selvom mange medarbejdere er sendt hjem for at arbejde, er der fuld gang i kommunen. Udover den normale drift giver den aktuelle situation nemlig en række nye opgaver og udfordringer.

Siden statsministeren den 11. marts gik på skærmen med budskabet om midlertidig lukning og hjemmearbejde, har de kommunale medarbejdere:

-Sikret nødpasning til 90 børn i dagtilbud, så særligt sårbare og udsatte børn kan hjælpes, og så forældre med arbejde i kritiske funktioner på social-, ældre- og sundhedsområdet har kunnet passe livsnødvendige opgaver. Fra denne uge også udenfor normal åbningstid.

-Sikret nødpasning til 50 skolebørn - samtidig med at resten af de 6.270 skolebørn i kommunen undervises gennem fjernundervisning - noget hverken undervisere eller elever har erfaring med og som følgelig giver mange udfordringer.

-Sikret fortsat drift af hjemmepleje, plejehjem, botilbud og specialtilbud for ældre, handicappede og andre sårbare borgere. En opgave der løses, selvom personalet løbende må hjemsendes pga. smitterisiko og egen sygdom - og presset derfor stiger på dem, der kan møde op.

-Etableret 63 nødpladser, heraf hovedparten på kommunens trænings- og rehabiliteringscenter, med udstyr og særlig uddannet personale, der kan passe og hjælpe patienter, der udskrives, hvis presset på hospitalerne bliver for stort.

-Optalt, indsamlet og arbejdet på at fremskaffe alt fra håndsprit til handsker til frontpersonalet - alt sammen i en landsdækkende koordineret indsats, hvor den enkelte kommune bidrager til den fælles opgaveløsning med nødvendige værnemidler.

-Taget imod over 400 nye ledige i jobcenteret. Borgere, der lige nu betaler en høj pris, og som står med store udfordringer - i mange tilfælde som en direkte konsekvens af nedlukningen.

Derudover har vi brugt energi på alt fra affaldshåndtering til afspærring og lukning af områder, hvor retningslinjerne for social adskillelse ikke kan håndteres.

Vi har implementeret 6 nye nødbekendtgørelser, adskillige anbefalinger, vejledninger m.v. og ageret i forhold til nye og ændrede vilkår for hjemsendte medarbejdere og løbende rettet ind i forhold til hvilke opgaver, der må udføres. Og samtidig arbejdes der videre med alt fra over 250 store og små nyanlæg og vedligeholdelsesprojekt til kulturtilbud på nye måder, fra byggesager til budgetopfølgninger og meget andet. For alt, hvad vi ikke løfter af opgaver nu, skubber vi foran os som en pukkel, vi skal afvikle, når hverdagen vender tilbage. Også det politiske arbejde går videre. Med virtuelle udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder, der trods tekniske udfordringer og uvante rammer har kunne gennemføres, fordi alle er enige om, at vi med samarbejde kommer bedst gennem krisen.

En kæmpe respekt

Jeg har en kæmpe respekt for mine kollegaer og de mange medarbejdere, der knokler for at løse alle opgaverne - ej at forglemme alle de frivillige, der (med behørig distance) har budt ind med deres hjælp og omsorg for de udsatte og sårbare borgere.

Det er håbet, at du med ovenstående også har fået et lille indblik i, hvorfor nogen ting tager længere tid, end de plejer. Og hvorfor vi ikke altid kan gribe alle de gode ideer, ønsker og indspark, der kommer i disse dage. Det er ikke manglende vilje, men en erkendelse af, at vi ikke kan sætte alt for mange nye skibe i søen, hvis de, der allerede sejler i stormen, skal komme sikkert i havn.

Særligt ældre-, sundheds-, social- og børneområdet berører mange borgere. De to udvalg giver her i avisen et indblik i de udfordringer, vi står med på områderne - samt en tak til de berørte medarbejdere og borgere. En tak hele kommunalbestyrelsen bakker varmt op om - og vi supplerer med en tak til alle andre, der også hjælper med at holde skruen i vandet og smitten nede. Uanset om I gør det ved at blive hjemme eller ved at passe et af de jobs, der kræver jeres fysiske tilstedeværelse.

Den tak gælder naturligvis også jer, der arbejder i det private erhvervsliv. For selvom fokus i nærværende statusskrivelse er på de kommunale opgaver, er vi i kommunalbestyrelsen helt opmærksomme på, at mange privatansatte og selvstændige lige nu rammes særligt hårdt af krisen. Og at I lever med en stor usikkerhed omkring jeres fremtidige job og indtjening.

Kommunalbestyrelsen har for at hjælpe lidt fremrykket kommunens betalinger til private leverandører, vi arbejder målrettet på at opretholde og øge, vores anlægs- og renoveringsprojekter, vi udskyder virksomhedernes betaling af dækningsbidraget, og vi håber, at folketingets hjælpepakker får flere helskindet igennem krisen.

Hver især kan vi også bidrage lidt ved at støtte op om vores lokale handels- og erhvervsliv - så vi stadig har dem, når vi kommer ud på den anden side.

God påske - og husk at holde afstand.