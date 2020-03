Søren P's afløser er fundet: 35-årig kvinde er ny V-spidskandidat

"Generalforsamlingen var velbesøgt og der var rig mulighed for at stille spørgsmål til vores nye kandidater. Den entydige opbakning fra medlemmerne viser os, at vi er på rette spor," siger hun:

"Generalforsamlingen gav en utvetydig opbakning til at sætte vores nye hold, og nu skal energien bruges på at fokusere på den politik, som skal gøre Lyngby-Taarbæk til et endnu bedre sted at bo, arbejde og færdes. Heldigvis har vores to nye profiler enormt meget at byde ind med, så vi går nogle travle år i møde."