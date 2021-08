Se billedserie Foto: Signe Steffensen

Søndag: Stort veteranbilertræf ved Sorgenfri Slot

Classic Car House afholder 22. august stort veteran- og klassiker biltræf på Sorgenfri Slot

21. august 2021

Classic Car House afholder søndag 22. august fra klokken 10 til 16 stort veteran- og klassiker biltræf på Sorgenfri Slot.

Den smukke gamle køkkenhave i slotshaven omdannes til en historisk tidslomme med plads til mere end 600 biler fra hele verdenen. Dagen krydres med musikalske jazz indslag, der kan nydes til hjemmelavede burgere og pølser - serveret direkte fra tre flotte gamle HY'ere, skriver Classic Car House i en pressemeddelelse.

"Vi glæder os utroligt meget til en dag med de gamle historiske biler i centrum. Det er en kulturarv, vi skal passe på, så vi kan videregive den til de næste generationer," udtaler Casper Santin, direktør for Classic Car House og fortsætter:

"Jeg kan godt love allerede nu ud fra tilmeldingerne at se, at der kommer et meget bredt udvalg af veteran- og klassiske biler. Der bliver virkelig noget for passionerede bilfolk at kigge på."

Kåring af biler Det bliver en dag fyldt med flotte klassikere og ikke et biltræf uden kåringer. I løbet af dagen vil Classic Car Juryen uddele Awards i forskellige kategorier; Engelsk, Amerikansk, Italiensk med flere. Derudover præmieres "bedste tidstypiske bil" det vil sige den bil, der bedst udgør en helhed med hensyn til køretøj, tidstypisk påklædning, tilbehør med mere. Og sidst men ikke mindst skal der findes en vinder af Classic Car Festival 2021.

Classic Car House, der står bag arrangementet, åbner i 2023 stort bilmuseum, bilhotel, café og oplevelsesunivers i det Gamle Landbrugsmuseum og Virumgård på Kongevejen 79 i Kgs. Lyngby. Til biltræffet klokken 10.30 offentliggør Classic Car House for første gang planerne for det kommende Classic Car House og fremviser model og billeder over hele området.

Det er gratis for biludstillere at deltage, dog kræver det tilmelding at få sin bil med ind på pladsen. Classic Car Festival er åben for alle, som gerne vil ind og se på flotte biler.

Program

Kl. 10.00: Pladsen, teltet og Food Court åbner

Kl. 10.30: Intro til Classic Car House i CCH teltet

Kl. 11.00-11.35: Maria Montell & The Classic Car Jazz Kvartet underholder i teltet

Kl. 11.45-12.45: Classic Car Catwalk - Awards 1. del: Bedste bil i kategorierne: Engelsk, Amerikaner, Fransk, Italiensk, Tysk

Kl. 13.00-13.35: Marie Carmen Koppel, Maria Montell & The Classic Car Jazz Kvartet underholder i teltet

Kl. 13.45-14.30: Classic Car Catwalk - Awards 2. del: Bedste tidstypiske bil, Classic Car Festival 2021

Kl. 14.45-15.20: Maria Montell & The Classic Car Jazz Kvartet underholder i teltet

Kl. 16.00: Tak for i dag og på gensyn