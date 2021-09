De glade sølvvindere fra Trongårdens IF: Bertil Frederiksen, Jonathan Holm, Aksel Sejer Stevnhoved, Stella Larsen og Tiana Jalloh. På billedet mangler Thora Juul Aaboe og Noah Korsmann.

Sølv og bronze til Trongårdens IF på hjemmebane

Det bobler med talenter i den lokale atletikklub.

Det Grønne Område - 08. september 2021 kl. 13:06 Af Mikael Østergaard

300 børn og unge deltog på en solrig lørdag i de Østdanske Holdmesterskaber for Ungdom på et tiptop klargjort Lyngby atletikstadion med Trongårdens IF som arrangør.

Trongården havde tre hold med til mesterskaberne og vandt sølv og bronze.

Hos de 10-11 årige kløede TIF-atleterne på trods manglende stævneerfaring og sikrede sig en 4. plads i mixklassen. Sparta fra København vandt guld.

Hos de 12-13 årige blev det hos pigerne til bronze efter et meget tæt opgør med Frederiksberg IF om sølvmedaljerne. Også her vandt Sparta guld.

Hos de 14-15 årige var der en meget tæt dyst i mixklassen. Holdet startede uden høje forventninger, men leverede i løbet af stævnet en række flotte individuelle præstationer. Inden den afsluttende stafet var det pludseligt muligt at vinde guld. På trods af sejr i stafetten, hvor holdet igen præsterede over evne, blev det dog 'kun' til en sølvmedalje efter Hvidovre AM og foran IK Hellas fra Roskilde.

Trongårdens IF glæder sig til igen næste år at være arrangør for stævnet, hvor den ellers individuelle atletiksportsgren bliver til en holdsport.