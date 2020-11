Foruden de professionelle skuespiller skal der bruges et stort antal frivillige til Det Kongelige Teaters forestilling Hobitten. Foto: Pernille Borenhoff

Send til din ven. X Artiklen: Søger statister til Hobbitten i Ulvedalene: Sådan søger man Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søger statister til Hobbitten i Ulvedalene: Sådan søger man

9. november er der informationsmøde for alle, der kunne tænke sig at være med som statist i forestilling Hobitten

Det Grønne Område - 07. november 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Ulvedalene i Dyrehaven bliver i sommeren 2021 forvandlet til et eventyrligt landskab fyldt med hobbitter, drager, kæmpe trolde, elvere og masser af familievenlig action, når Det Kongelige Teater opsætter J.R.R. Tolkiens Hobbitten.

At være med som frivillig statist kræver, ud over lyst til at være med, at man har en samarbejdsvillig kalender. Den skal give plads til, at man bruger stort set hver eneste aften i 10 uger fra slutningen af april til begyndelsen af juli sammen med hinanden og sammen med skuespillere, lys- og lydteknikere, sceneteknikere, maskører, skræddere, pyroteknikere, heste, ryttere og alle andre, som er med i forestillingen.

Noget unikt ved netop Lyngby-Taarbæk Kommunes statisttrup er den store mangfoldighed. Alle skal nemlig ikke kunne det samme. Og er der noget særligt, som alle skal kunne i forestillingen, hjælper teatret med at sørge for, at alle får det lært. I Hobbitten skal alle for eksempel lære at føre dukker i kæmpestørrelser lige som Signe Egholm Olsen, som sammen med dukken Bilbo spiller hovedrollen.

Den enkelte statists opgaver bestemmes i øvrigt ud fra, hvad man kan i forvejen, og hvad man kan læres i løbet af forårets træninger og hvad der kan læres i løbet af prøverne.

Mindst 18 år gammel Der er altså meget få generelle krav: Man skal være fyldt 18, man skal kunne være med i alle forestillinger og man skal have en fysik, som kan holde til at være i Ulvedalene.

Kommunen og teatret sørger for at forkæle statisterne efter bedste evne, så alle er varme, mætte, har råd til transporten og får mulighed for at vise forestillingen til sine nærmeste. Derfor serveres der hver dag fælles aftensmad for såvel statister som teatrets ansatte, alle får en holdjakke udleveret og statister får dækket en del transportomkostninger samt et antal fribilletter til udvalgte forestillinger.

Der er mulighed for at komme til informationsmøde i Skuespilhuset 9. november, hvor instruktør Kasper Holten og dukkeinstruktørRolf Sørensen vil fortælle om forestillingen og om statisternes roller.

Her er det også muligt at tilmelde sig prøvetime, som afholdes 6. og 7. december.

Skriv en mail til ulvedalene@ltk.dk for mere information og tilmelding. /peb

Vil du være med? Informationsmøde 9. november.

Prøvetime 6. og 7. december.

For mere information og tilmelding: ulvedalene@ltk.dk.

relaterede artikler

Det Flydende Teater forlader Baadfarten og går på land 14. juni 2020 kl. 11:45