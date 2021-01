Søger 700 til smitteopsporing: Jobcenter sender stillingsopslag til 1.100 ledige

Jobcentret har sendt et stillingsopslag fra ATP ud til cirka 1.100 ledige i kommunen, fordi der inden for kort tid skal der ansættes 700 medarbejdere til smitteopsporing.

Opsporing af nære kontakter er et centralt element i arbejdet med at holde smitten nede. Målet er at bryde smittekæderne så tidligt som muligt og forhindre at flere bliver syge.