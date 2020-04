Send til din ven. X Artiklen: Socialudvalgsformanden: En tid med store afsavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialudvalgsformanden: En tid med store afsavn

Bodil Kornbek sender denne påskehilsen midt i en coronatid.

Det Grønne Område - 08. april 2020 kl. 16:00 Af Bodil Kornbek, fmd. Social- og Sundhedsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Påsken står for døren. Men påsken i år er ikke, som den plejer. Der vil være mange på vores plejehjem og bosteder, som vil savne de besøg, det samvær og den tryghed, som det velkendte nærvær af familie rummer.

Lige nu har vi, sammen med resten af Danmark, sat en stopper for besøg på vores plejecentre og bosteder.

Det er et stort afsavn for både beboere og pårørende. Og for beboerne kan det samtidig være svært at forstå, at de ikke længere får besøg af pårørende eller nogle af de mange engagerede frivillige, vi har i Lyngby-Taarbæk.

Vores personale gør alt, hvad de kan for at afhjælpe det afsavn, situationen bringer. Både igennem den daglige pleje og omsorg og ved hjælp af fx telefon, Skype eller Facetime til de pårørende.

Vores fokus er på at sikre vores mest udsatte og sårbare borgere mod smitte med Covid19. Og vi er som Social- og Sundhedsudvalg optaget af at give de bedste betingelser og muligheder for, at alle kommer godt igennem denne tid.

Vi ved, at flere af jer forståeligt nok er bekymrede for situationen. Heldigvis er vores medarbejdere dedikerede, fagligt dygtige og de går til opgaven med en stor faglig stolthed og et ønske om at hjælpe, selv om hverdagen og vilkårene ser noget anderledes ud.

Ja, påsken bliver anderledes i år. Men for ikke at trække denne krise ud, må vi holde ved og blive hjemme hos os selv. Vi håber at alle, der nyder påsken hjemme, vil sende en anerkendende tanke til de medarbejdere, der passer vores mest udsatte borgere - og en kærlig tanke til de mange beboere på vores plejecentre og bosteder, der på grund af de aktuelle omstændigheder, ikke kan få besøg af deres nærmeste. Vi ønsker god højtid til alle.