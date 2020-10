Socialt samlingspunkt for sårbare: Årets Frivilligpris går til IF Limone

Hilmer Kampsø-Jensen har fået årets Sociale Frivillighedspris.Der blev uddelt af borgmester Sofia Osmani og formand for Social- og Sundhedsudvalget Bodil Korbek Pressefoto

Årets Sociale Frivillighedspris går til Hilmer Kampsø-Jensen fra IF Limone

Det Grønne Område - 13. oktober 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Hvert år uddeler Kommunalbestyrelsen den Sociale Frivillighedspris til en person, som yder en særlig værdifuld og frivillig indsats i Lyngby-Taarbæk Kommune. I år blev prisen uddelt på Lyngby Rådhus 25. september, og den gik til Hilmer Kampsø-Jensen for hans mangeårige indsats i foreningen IF Limone. Borgmester Sofia Osmani siger om uddelingen:

"Det er med glæde, at vi i år overrækker den Sociale Frivillighedspris til Hilmer Kampsø-Jensen. Som formand for IF Limone har Hilmer Kampsø-Jensen gennem mange år sikret, at der er et idrætstilbud og et socialt samlingspunkt for psykisk sårbare unge og voksne i Lyngby-Taarbæk Kommune."

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Bodil Kornbek supplerer:

"IF Limone er med til at skabe livsglæde og nye oplevelser. Der er mulighed for at dyrke idræt i et trygt miljø, styrke relationer og fællesskabet, som er vigtigt for medlemmerne og for deres fysiske og sociale sundhed. Foreningen bidrager til at bryde isolation, ensomhed og dermed tilføre livskvalitet til en lang række mennesker."

"Jeg er meget glad og stolt over at modtage prisen, det er en stor ære. IF Limone har godt 100 medlemmer, som hver uge mødes og spiller krolf, badminton, går til vandaerobic og går ture sammen," fortalte Hilmer Kampsø-Jensen til uddelingen.