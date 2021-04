Se billedserie Bodil Kornbek og Simon Pihl Sørensen vil kickstarte debatten om forholdene på ældreområdet. De mener, at der skal indføres et nyt sæt etisk normer, der tager afsæt i, at den ældre er en medborger og et menneske. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokratiet i offensiven: Vil gentænke hele ældreområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokratiet i offensiven: Vil gentænke hele ældreområdet

I et opgør med institutionstankegangen i kommunen vil S løbende fremsætte politiske forslag, som skal give de ældre mere tid, mere omsorg og mere tryghed i deres hjem.

Det Grønne Område - 09. april 2021 kl. 17:14 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Hos Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk håber man, at der er nogen, som vil kæmpe lige så meget for bedre forhold på ældreområdet, som forældrene kæmpede for minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

For forholdene for de ældre her i kommunen kunne sagtens være meget, meget bedre. Det mener partiet, og det bekræfter de tilsynsrapporter, der har været både for plejecentrene og den kommunale hjemmepleje. Rapporter, som har været årsag til en kraftig kritik rejst af de ældres egne, lokale talerør: Seniorrådet og Ældresagen.

Den øverste, politiske ansvarlige for området, socialudvalgsformand Bodkil Kornbek, startede debatten om kvaliteten på ældreområdet med et læserbrev i Det Grønne Område sidste år. Siden fulgte en debat og en kritik, som voksede sig større og mere harsk, da tilsynsrapporterne dryppede ind.

I første omgang har kritikken af tilsynsrapporterne ført til, at Konservative og SF - uden om Kornbek og Socialdemokratiet - gik sammen om forslag til forbedringer af ældreområdet. Og nu har man så i kommunalbestyrelsen vedtaget en handleplan for forbedringer i hjemmeplejen.

Og så gik den i sig selv igen, debatten.

Men Bodil Kornbek giver ikke op så let. Sammen med partifællen, viceborgmester Simon Pihl Sørensen, præsenterer hun nu et oplæg, der skal resultere i, at hele ældreområdet gentænkes.

Socialdemokratiet vil løbende hen over foråret fremsætte forslag i Socialudvalget, som skal øge fokus på trivsel og værdighed hos de borgere, som har brug for ældrepleje.

Formålet er at tage et opgør med den institutionstankegang, som ifølge Kornbek og Pihl hersker i kommunen. Det bør handle mere om mennesker end om praktik, mener de.

"Noget af det, som jeg ved samtaler med pårørende ofte tænker på, er, hvor vigtigt det er med tid og prioritering af omsorg og nærvær. Den sparsomme tid bruges til de praktiske opgaver. Men er det kun en praktisk opgave, vi skal løse," siger socialudvalgsformand Bodikl Kornbek til Det Grønne Område: "Vi skal først og fremmest se det menneske, som vi er medansvarlige for. Den ældre, som ikke tidligere har modtaget hjælp, skal ikke mødes af et system og effektiviseringsskemaer. De skal opleve medarbejdere, der med indlevelsesevne og opmærksomhed er optagede af det behov, den ældre har her og nu."

Det handler om mennesker I sit oplæg til kickstart af en fornyet debat om ældreområdet erkender Socialdemokratiet, at ældreomsorgen i Lyngby-Taarbæk Kommune er god - hvis altså man sammenligner med andre kommuner. Men den ambition er ikke god nok, mener partiet.

Det skal ikke handle om benchmarking og andre kommuner, men om mennesker, og hvilke værdier som skal danne grundlag for den omsorg og pleje, der er brug for.

"Det her handler ikke kun om økonomi og rekruttering. Det gør det også. Men også om et helt andet mindset. Vi kan ikke behandle folk som en belastning de sidste tyve år af deres liv," siger Simon Pihl Sørensen og fortsætter:

"Vi har skabt en fabrik, et samlebånd på godt og ondt. Det, vi har givet køb på, det er hjemmet og rammen om det, som er i et hjem. Nærhed, omsorg, snak, kærlighed, tid. Alt det, man har i et hjem, har vi givet køb på."

"Der bliver mindre tid til de ældre, og det påvirker den måde, vi møder dem på. Hjemmehjælpen kommer ud til borgerne om morgenen. Det første, der sker, er, at arbejdstelefonen bipper. Der tjekker beskeder ind med omlægninger i plejen. Medarbejderen skal pludselig besøge flere borgere i løbet af dagen, og så bliver der mindre tid til den ældre," forklarer Bodil Kornbek:

"Der er kommet en accept af, at vi kan presse den lidt mere. Den måde at gå til ældreområdet på fremmer ikke trivsel og omsorg. Medarbejderne vil hellere end gerne gøre det ordentligt. De bliver også frustrerede."

Ældre vs. børn

Simon Pihl Sørensen fortæller, at han - da han modtog tilsynsrapporten for den kommunale hjemmepleje - lavede en øvelse, hvor han skiftede ordet 'hjemmepleje' ud med ordet 'daginstitution'.

"Hvis jeg var forælder, ville jeg aldrig vælge sådan en institution til mit barn. Det er utroligt, at vi accepterer det for de ældre, men ikke for de små," siger han:

"De sidste to års debatter har handlet om normeringerne i daginstitutionerne, ikke normeringerne på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Det var helt symptomatisk, at de sidste, der fik værnemidler dengang, der var mange, var SOSU'erne. Alle andre grupper i det her samfund har nogen, der kæmper for deres sag. De ældre kommer oftest sidst i debatten, især dem på plejehjem og i ældreplejen," fastslår viceborgmesteren:

"Så skal der to udsendelser på TV2 til at få os til at få øjnene op for noget, vi vidste i forvejen. Vi har givet køb på nærhed, menneskelighed og omsorg. Man kommer ud med et skema, og der krydses af. Ingen sætter sig ned med fru Sørensen, min mor. Det handler mest om logistik, om tildelte ressourcer i stedet for at tage afsæt i den omsorg, de ældre har brug for. Vi behandler ældre anderledes, med mindre respekt. Vi taler anderledes til dem. Vi taler ned til dem."

Ikke modsætninger Bodil Kornbek er helt enig:

"Der er slet ikke den samme opmærksomhed og fokus på ældreområdet som på daginstitutionsområdet. De ældre mangler stærke fortalere. Der er inspiration at hente hos småbørnsforældrene - tiden er også til ældreaktivisme."

Kornbek og Pihl understreger samstemmende, at der i deres optik ikke er tale om et 'enten daginstitutionerne eller ældreområdet':

"Der er ikke modsætninger mellem daginstitutioner og ældreområdet. Begge dele handler om trivsel," pointerer Bodil Kornbek - og suppleres af Simon Pihl Sørensen:

"Og det er heller ikke en kritik af de andre partier. Men vi må i fællesskab stoppe op og kigge på, om vi kan gøre det bedre - sammen. Jeg tror, at langt de fleste partier deler det her syn på tingene," siger han og fortsætter:

"Det her skal politiseres. Det fylder simpelthen for lidt. Det fylder alt for lidt. Ældresagen kaster sig over krav og rettigheder, men vi har aldrig en fundamental debat om ældreområdet. Debatten om folkeskolen kommer op hvert femte år. Lad os nu få en debat om ældreomsorgens formålsparagraf. Helt fundamentalt: Hvad er det, vi vil?"

"Det er ikke kun noget, vi skal tale om, når der opstår fejl, og når der er kritik," indskyder Bodil Kornbek:

"Vi skal tale om området på en helt anden måde. Vi skal også se på det, der virker. Vi skal tale om, hvad det er, vi gerne vil. Det nytter ikke noget, at vi først handler, når der er en tilsynsrapport. Vi skal da handle meget tidligere."

"Vi skal formulere et nyt sæt etiske normer. Hvad vil vi acceptere? Hvad vil vi ikke acceptere? Hvad er et godt ældreliv for den enkelte? Hvad skal der til? At kunne lykkes med de ældres trivsel, skal vi se som en fælles opgave, og vi skal byde konstruktivt ind hver især med det, vi kan," siger Kornbek.

Hjem og ikke centre En helt konkret måde at forlade institutionstankegangen på er ifølge Bodil Kornbek at omtale plejehjemmene, som det, de er: 'Hjem' - ikke centre. For rent faktisk er det officielle navn for plejehjemmene i Lyngby-Taarbæk Kommune noget, der signalerer noget helt andet: Plejecentre.

"Vi har udarbejdet flere konkrete forslag, og dem tager vi fat på at fremsætte nu i Social- og Sundhedsudvalget," fortæller hun.

Gennemgår man det socialdemokratiske oplæg, er der masser af hensigtserklæringer, som skal ende med helt konkrete forslag, som så i sidste ende skal resultere i mere tid til pleje og omsorg af de ældre.

Grundlæggende er det rammerne og etikken omkring kommunens ældreomsorg, der skal justeres.

"Vi skal inkludere og respektere, ikke tale ned og ekskludere," skriver partiet i sit oplæg. Konkret betyder det, at de pårørende skal inddrages som vigtige sparringspartnere for kommunen.

Socialdemokratiet vil foreslå, at der skal formuleres et helt nyt sæt etiske normer, som tager afsæt i den ældre som medborger og menneske med fokus på hjem og omsorg.

Plejehjemmene skal af-institutionalieres, og så skal der kigges på, hvilke faggrupper der varetager hvilke opgaver, fortæller Bodil Kornbek:

"Efter klokken 15 er der ikke så meget personale, og der sker derfor ingenting på plejehjemmene. Aftenvagten kommer ind, begynder at anrette maden. Hvorfor kan vi ikke have små køkkenvagter hele ugen, som kan ordne praktiske opgaver, så medarbejderne kan være sammen med beboerne? Man kunne blandt andet få en efterlønner, der har arbejdet inden for faget, til at løfte nogle af de praktiske opgaver. Medarbejderne skal frigives til omsorg og samvær med beboerne, til at gøre det, de er uddannede til, så de ikke behøver tømme opvaskemaskinen, vaske tøj, dække bord, anrette mad. Det må vi kunne få andre til."

Socialdemokratiet mener, at der på den måde skal arbejdes med normeringerne både på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Og hvert plejehjem skal have en ergo- og fysioterapeut fast tilknyttet, lige som det skal være muligt at ansætte musikterapeuter og pædagoger.

Disse og flere forslag vil partiet stille løbende gennem foråret.