?Jeg vil have et særligt fokus på kommunalvalget i 2021, hvor der skal arbejdes på at sikre, at Socialdemokratiet stadig har en stærk stemme i kommunalbestyrelsen,? siger den nye S-formand, Christoph Bastrup. Foto: Frank S. Pedersen

Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk har fået ny formand

Efter 14 år stopper Peter Jørgensen og afløses af Christoph Bastrup.

Det Grønne Område - 15. september 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var helt uden dramatik og modkandidater, da den lokale socialdemokratiske partiforening i Lyngby-Taarbæk skiftede formand.

Skiftet fandt sted på generalforsamlingen på den sidste dag i august, hvor Peter Jørgensen takkede af efter 14 år som formand. En post, han overlod til Christoph Bastrup.

Den nye formand trækker i arbejdstøjet med det samme, fortæller han til Det Grønne Område:

FAKTA Formandskabet

Christoph Bastrup, Formand



Peter Jørgensen, 1. Næstformand



Christian Jespersen, 2. Næstformand



Bestyrelsesmedlemmer

Anne Neldahl



Ann Wæhrens

André Boas

Søren Hoby Andersen



Oscar Pallisgaard (DSU-formand)



Leif Luxhøj-Pedersen (Kredsformand)



Kasserer

Marianne Lassen

Suppleanter



Peter Linde

Peter Kornbek

Medlemsansvarlig



"Der er rigtigt mange opgaver, som jeg gerne vil tage fat på. Medlemmerne vil være et af mine fokuspunkter, for det er vigtigt for mig, at alle føler sig hørt og kan se dem selv i partiet. Det er vigtigt, at vi fortsat har en stærk bestyrelse og derfor vil jeg som noget af det første sætte mig til at kigge på partiets strategier og mål," siger han:

"Jeg vil også have et særligt fokus på kommunalvalget i 2021, hvor der skal arbejdes på at sikre, at Socialdemokratiet stadig har en stærk stemme i kommunalbestyrelsen."

Tak til forgængeren Christoph Bastrup siger dog ikke helt farvel til sin forgænger, som han frem over kommer til at arbejde tæt sammen med:

"Jeg vil gerne takke Peter Jørgensen for hans store arbejde i partiet de seneste 14 år. Derfor glæder det mig også, at Peter Jørgensen fortsætter i bestyrelsen som 1. næstformand.

Jeg glæder mig også til at samarbejde med bestyrelsen og de nye medlemmer, vi har fået i. Der glæder mig, at vi har fået Oscar Pallisgaard, som er nyvalgt formand for DSU Lyngby/Gentofte, valgt ind i vores bestyrelsen. Jeg glæder mig også til, at vi kan byde André Boas og Søren Hoby Andersen velkommen i bestyrelsen. Tak for indsatsen til Rie Frank, som ikke længere har en suppleantpost, men har overdraget den til Peter Linde, som jeg også glæder mig til at byde velkommen."

Berit Olsen (kun i fællesledelsen, medlem valgt i Taarbæk-foreningen)