Snuppet i at ryge hash på legeplads

Klokken 17.06 søndag eftermiddag blev det anmeldt, at tre mænd rendte rundt på taget af Lindegårdsskolen, ligesom de kastede med genstande mod ruderne. Anmelderen råbte dem derfor an, hvorefter de stak af fra stedet. Politiet blev sendt til stedet, men de tre mænd blev ikke antruffet.

Hashrygning på legeplads

Kort tid efter klokken 17.20 blev tre hashrygende unge mænd truffet i et skur på legepladsen ved Børnehuset Carlshøj.

De tre blev visiteret, og på den ene, en 17-årig ung mand fra Virum, blev der fundet en mindre mængde hash, og han blev derfor sigtet for dette. De to andre unge mænd var også under 18 år , og alle tres forældre blev derfor underrettet om forholdet.

Det oplyser Nordsjællands Politi.