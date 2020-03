Snuppede pokalen i atletik for tredje år i træk

To atletiktalenter fra Trongården IF sluttede øverst på podiet

Valdemar Qvistgaard og Viola Lei Hansgaard fra Trongården IF har vundet Hvidovre Indoor atletikserien for henholdsvis 14-15 årige drenge og 12-13 årige piger.

I klubkonkurrencen blev Trongårdens IF samlet nr. to efter Amager AC og foran Hvidovre AM på tredjepladsen. Dette skyldes ikke mindst, at der til stævnerne i snit har været 20 deltagere fra klubben, og at alle leverede flotte resultater.