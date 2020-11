Smitteudbrud på botilbud: Meget få oplever symptomer

På Nybrogård, et botilbud for psykisk syge, er der udbrudt corona

”De seneste uger har vi på Nybrogård haft et udbrud af covid-19, hvor flere borgere og medarbejdere er blevet smittede. Der er i alt fem smittede borgere og otte smittede medarbejdere. Heldigvis har meget få oplevet symptomer på covid-19. De er derfor opdaget ved den regelmæssige testning, som gik i gang, strakt vi fik kendskab til den første, som var smittet," siger chef for Psykiatri og Handicap, Lone Grangaard Lorenzen, til Det Grønne Område.

På botilbuddet for psykisk syge, Nybrogård, som ligger på Nybrovej, er både borgere og medarbejdere blevet smittet med coronavirus. Det oplyser Gladsaxe Kommune, som institutionen hører under, til Det Grønne Område.

Giver naturligvis bekymringer

Lone Grangaard Lorenzen fortæller, at situationen tages alvorligt, og at man efterstræber åbenhed og klar kommunikation.

"Vi har siden den første medarbejder blev smittet haft meget tæt og kontinuerlig dialog med både Styrelsen for Patientsikkerhed, vores interne sundhedsberedskab i Gladsaxe Kommune og vores akutteam," siger hun og fortsætter:

"Vi sørger også for hele tiden at følge de retningslinjer og vejledninger, som vi får fra de nationale myndigheder og vores eget sundhedsberedskab. Medarbejdere og borgere arbejder sammen om at passe på sig selv og hinanden. Det afføder naturligvis bekymringer hos både borgere og medarbejdere, at covid-19 nu også er kommet til Nybrogård. Derfor lægges der i høj grad vægt på gennemsigtighed og grundig kommunikation til alle, det berører,” siger hun