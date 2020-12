Smittestatus: Coronaudbrud på plejecenter og i daginstitution

På Trænings- og rehabiliteringscentret er der to nye smittetilfælde, så nu er der igen besøgsforbud, oplyser kommunen. Bredebo og Virumgård har fortsat smittede medarbejdere, så også her er der besøgsforbud.

Plejecentrene, som ikke har besøgsforbud, må åbne borgernes hjem for tre pårørende, men dog kun to besøgende ad gangen.

Fra omkring 31. december forventer Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden, at planer for vaccination af plejehjembeboere og sundhedspersonale starter. Mandag vidste Lyngby-Taarbæk Kommune ikke, hvornår man give vaccinationer, men håbede, at det blev inden nytår.

"Det har været nødvendigt at ansætte mere personale til MAT og podeklinikken for at kunne imødekomme behovet for flere test-spor, idet vi tester i syv dages rul af borgere og medarbejdere ved udbrud.

Desuden vil vi, når ansættelserne kommer på plads, selv foretage test ved udbrud, og ligeledes vil vi selv kunne teste borgere i hjemmeplejen, som ikke selv kan komme hen på test-stederne og stå i kø.

Det forventes at falde helt på plads 4. januar, og således vil Lyngby-Taarbæk blive mindre afhængige af regionens podebiler og dermed kunne få foretaget test hurtigere," oplyser kommunen.