Smitteopsporingen styrkes i Lyngby: Nu kommer der mobilt testcenter

Der bliver etableret et mobilt TestCenter i kommunen fra den 25.-31. januar i tidsrummet 10.00-16.00.

Der arbejdes på, at der vil kunne testes på 3 lokationer for at ramme vores borgere bredere.

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med at fordele de syv dage på 3 lokationer: DTU, Lyngby Idrætsby, Virumhallerne. De endelige detaljer er ved at blive fastlagt og komme til at fremgå af kommunens hjemmeside. Der vil ikke kunne bestilles tid, men alle er velkomne.