Smitteopsporing i fuld gang efter fund af smitsom variant: Mobil testenhed i området

Alle, der har været i området omkring Lundtoftegårdsvej 29-37 og 37a, opfordres til at lade sig teste.

I påsken blev der konstateret enkelte tilfælde af den smitsomme sydafrikanske eller brasilianske variant af coronavirus hos en familie på Lundtoftegårdsvej.

Hvilken af de to smitsomme coronavarianter, der er tale om, er endnu uvist. Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med at undersøge tilfældene nærmere.