Smitteniveauet er faldende: 'At tallene ser bedre ud, må ikke blive en sovepude'

De 40-59-årige er nu gruppen med flest smittede med corona, mens Virum er særlig hårdt ramt af smittetilfælde på Virum Skole og plejecentret Virumgaard

02. december 2020 Af Mikkel Brøgger Petersen

En positiv tendens viser sig, når man kigger på tallene for antallet af coronasmittede per indbygger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Siden midten af november, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune var helt oppe på en tredjeplads, er tallene kun gået én vej, og det er ned. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

20. november havde Lyngby-Taarbæk Kommune 311,3 smittede borgere per 100.000 indbyggere. Det var mandag 30. november klokken 14 faldet til 209 smittede borgere per 100.000 indbyggere.

"Det er positivt, at det går den rigtig vej. Men også svært at sige, hvorfor det gør det, og hvad vi skal gøre mere af for at fortsætte den udvikling. Men borgerne er nok mere opmærksomme, og det er positivt." siger borgmester Sofia Osmani (K), men understreger samtidig, at borgerne fortsat skal være opmærksomme og påpasselige:

"For vi må også sige, at smittetallene hurtigt kan svinge meget over tid. Så at tallene ser bedre ud nu, må ikke blive en sovepude, for det kan se værre ud i morgen. Der skal bare være en eller to større smittespredningsbegivenheder, og så vender det. For vi vil jo gerne endnu længere ned," siger hun.

Antal smittede per 100.000 borgere de seneste syv dage. Kilde: Statens Serum Institut

Ældreområdet På ældreområdet er særligt plejecentret Virumgaard hårdt ramt. Her er 10 beboere og 10 medarbejdere smittet, oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune, som til alle lokale tal har det forbehold, at alle tallene er et øjebliksbillede, som hele tiden ændrer sig.

"Der foretages løbende test af borgere og medarbejdere hver syvende dag, indtil der ikke er flere smittede. Der er fortsat besøgsforbud," skriver kommunen til Det Grønne Område.

Hos plejecentret Bredebo er 10 medarbejdere smittet, mens alle beboere er testet negativ. Der er udstedt besøgsforbud, oplyser kommunen.

På plejecentret Baunehøj er én medarbejder smittet, mens ingen borgere er smittet. Her er der fortsat besøgsforbud.

Lyngby-Taarbæk Kommune forventer, at der vil være mulighed for at holde juleaften sammen med en pårørende inde i beboernes hjem, eller at beboerne kan komme hjem til pårørende.

Skoleområdet På Virum Skole er der 15 smittetilfælde fordelt på fire klasser, oplyser kommunen.

"Forvaltningen var i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til, hvordan Virum Skole bedst muligt kunne bryde smittekæden. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste, at der ikke var sundhedsfagligt grundlag for at iværksætte vidtgående tiltag som for eksempel nedlukning af indskolingen. Samtidig oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed, at der lokalt kan træffes beslutning om at udvise ekstra forsigtighed, og i en kortere periode etablere fjernundervisning for de identificerede nære kontakter," oplyser kommunen og fortsætter:

"På den baggrund traf Børne- og Undervisningsudvalget 25. november beslutning om at udvide sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om test og tilbagevende til skole. Eleverne i berørte klasser er hjemsendt til test og kan derfor først vende tilbage til skole, når de har to negative test foretaget på 4. og 6. dagen for sidste kontakt med den smittede."

Også på Fuglsanggårdskolen har man smittede. Det drejer sig om to smittetilfælde. Hvor det tidligere særligt var de unge, der var smittede, er det nu de 40-59-årige, der er aldersgruppen med flest smittede, viser tal fra Statens Serum Institut fra i fredags.

Smittede fordelt på alder. Kilde: Statens Serum Institut

Testcentret I weekenden var der testcenter ved Lyngby Idrætsby. I løbet af de tre dage blev 1.444 borgere testet, oplyser kommunen. En af Det Grønne Områdes læsere spurgte på Facebook, hvorfor testcentret kun var i Lyngby tre dage, når smittetallet var højt.

"Det er Region Hovedstadens Akutberedskab, der foretager vurderingen af, hvor længe det mobile testcenter skal være til stede og hvorhenne. De har 10 mobile testenheder, som skal fordeles i hele Region Hovedstaden," skriver kommunen på læserens spørgsmål.

Statens Serum Instituts daglige opdateringer viste, at der fra fredag klokken 14 til mandag klokken 14 var 42 smittede i Lyngby-Taarbæk Kommune.