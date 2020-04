Smittede borgere er to beboere fra Bredebo og én fra hjemmeplejen

Efter onsdag at have offentliggjort, at tre personer er testet positiv for corona i den kommunale pleje, løfter Lyngby-Taarbæk Kommune nu sløret for, at det drejer sig om to plejehjemsbeboere på Bredebo og en i hjemmeplejen. Det oplyser kommunen til Det Grønne Område.

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker dog ikke at oplyse, hvor gamle borgerne er, eller deres nuværende tilstand.

Adspurgt, om man tester de personer, som de tre smittede har været i kontakt med, svarer kommunen:

"Ja, der udføres test i det omfang, det skønnes nødvendigt i forbindelse med mulig kontakt," siger centerchef for Center for Sundhed og Omsorg, Tina Mørk.

Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer, at der er "trygt" på kommunens plejecentre. Spørger man, hvad der ligger til grund for den vurdering, lyder det:

"Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer omkring Covid-19 og vi har i nu en lang periode sikret plejecentret mod besøgene udefra til et absolut minimum," siger Tina Mørk.